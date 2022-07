‘Quinten Timber hakt knoop door en verkiest Feyenoord boven Ajax’

Woensdag, 27 juli 2022 om 00:32 • Jordi Tomasowa

Feyenoord is dicht bij de komst van Quinten Timber, zo meldt 1908.nl. Het Twitter-account, gelieerd aan Feyenoord Transfermarkt, schrijft dat de 21-jarige middenvelder de Stadionclub verkiest boven Ajax, dat ook voor hem in de markt zou zijn.

Timber vertrok een jaar geleden transfervrij bij Ajax, maar volgens 1908.nl heeft de middenvelder een absolute voorkeur voor voetballen onder Arne Slot. Het medium schreef een kleine twee weken geleden al dat Feyenoord zich hoopt te versterken met Timber, hetgeen vervolgens bevestigd werd door De Telegraaf. Hij koos in 2014 voor een gevoelige overstap van de jeugdopleiding van Feyenoord naar Ajax en maakte het afgelopen seizoen een uitstekende indruk in het shirt van FC Utrecht.

FC Utrecht deed afgelopen zomer uitstekende zaken door het talent weg te halen bij Ajax. Tweelingbroer Jurriën kreeg namelijk voldoende kansen van trainer Erik ten Hag en had zelfs al een basisplaats, maar dat leek niet in het vat te zitten voor broer Quinten. Hij debuteerde uiteindelijk nooit voor Ajax en stond tijdens het afgelopen seizoen wel 33 keer op het veld namens Utrecht in een officiële wedstrijd. Daarin scoorde Timber twee keer en bereidde hij vier keer een goal van een ploeggenoot voor.

Timber beschikt bij FC Utrecht nog over een contract tot medio 2024, waardoor de Domstedelingen een goede onderhandelingspositie hebben. FC Utrecht bevestigde dinsdag de de tijdelijke komst van Can Bozdogan via de officiële kanalen. Met het aantrekken van de 21-jarige middenvelder leek Utrecht al aan te sturen op een vertrek van Timber.