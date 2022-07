Wiegman dankzij overtuigende zege met Engeland naar EK-finale

Dinsdag, 26 juli 2022 om 23:27 • Laatste update: 23:38

Sarina Wiegman heeft met Engeland dankzij een overtuigende zege op Zweden de finale van het EK Vrouwen bereikt. De bondscoach zag hoe haar ploeg na rust uitliep naar een knappe 4-0 overwinning. Invaller Alessia Russo zorgde met een schitterend hakje voor het hoogtepunt van de wedstrijd. Woensdagavond maken Duitsland en Frankrijk uit wie het in de finale op mag nemen tegen Engeland.

De Zweedse dames hadden in de openingsfase het betere van het spel. Slordig balverlies van ??Lucy Bronze leidde na een klein kwartier de eerste grote kans van de wedstrijd in. Fridolina Rolfö kon af op doelvrouw Mary Earps, maar zag haar schot in het zijnet belanden. De thuisploeg leed in het eerste bedrijf regelmatig slordig balverlies. Toch kwam de ploeg van Wiegman tien minuten voor rust op voorsprong, toen Beth Mead een voorzet van Bronze overtuigend raak schoot: 1-0.

Engeland verslaat Zweden en staat in de EK-finale. Op Bramall Lane werd het 4-0 voor de ploeg van Sarina Wiegman. Dit fenomenale hakje van Alessia Russo was het absolute hoogtepunt van de wedstrijd. Meer ? https://t.co/ELOhjPluZq pic.twitter.com/Cr1R6OinHv — NOS Sport (@NOSsport) July 26, 2022

Direct na rust wist Engeland de marge te verdubbelen. Ditmaal waren de rollen omgedraaid: een hoekschop van Mead werd bij de tweede paal door Bronze in de lange hoek gekopt: 2-0. De Engelsen wilden het duel al binnen het uur in het slot gooien. Invaller Russo deed direct van zich spreken, maar moest toezien hoe haar schot de lat trof. Halverwege de tweede helft brak het verzet van Zweden echter alsnog definitief nadat Russo op prachtige wijze meer geluk had in haar afwerking.

De middenvelder schoot in eerste instantie nog tegen Hedvig Lindahl aan, waarna ze met een schitterend hakje door de benen van de Zweedse doelman in de rebound afrondde: 3-0. Het slotakkoord was een kwartier voor tijd voor Francesca Kirby, die Lindahl slechts half redding zag brengen na een afstandsschot: 4-0.