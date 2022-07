Goals & Gossip: Rose, ex (?) van V/d Wiel, op strand intiem met nieuwe vlam

Maandag, 25 juli 2022 om 07:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 03:19

Hate it or love it, maar het privéleven van de voetballers en hun WAG's is de guilty pleasure van menig liefhebber van het spelletje. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip speciale aandacht voor de handel en wandel van de sterren ver buiten de krijtlijnen.

Gregory van der Wiel (34) en Rose Bertram (27) lijken definitief een punt te hebben gezet achter hun relatie. Geruchten daarover gingen al langer, en nu zijn er foto's van het Belgische fotomodel intiem samen met een andere man op het strand van Ibiza. Guido den Aantrekker, hoofdredacteur van Story, concludeert op basis van onderzoek van zijn blad dat het gaat om ene Nico.

"We hebben daar natuurlijk echt met onze allerbeste speurhonden naar gekeken", legt Den Aantrekker uit bij Shownieuws. "Het blijft natuurlijk een beetje journalistiek van de koude grond, maar je gaat dan verbanden leggen. Je gaat op Instagram kijken: wie volgt haar als laatste, wie volgt zij?"

Van der Wiel en Rose waren minstens tien jaar bij elkaar en hebben samen twee kinderen, die geboren werden in 2018 en 2021. Het koppel kwam officieel bij elkaar in 2012, toen Rose pas zeventien jaar oud was. Van der Wiel maakte dat jaar de overstap van Ajax naar Paris Saint-Germain. In hun gezamenlijke periode in Parijs werd Rose door meerdere sportkranten, waaronder Mundo Deportivo, uitgeroepen tot 'koningin van de Ligue 1'. Later verhuisde Rose met de oud-rechtsback mee toen hij ging spelen voor Fenerbahçe, Cagliari en Toronto. Van der Wiel, die 46 keer uitkwam voor Oranje, maakte in oktober 2021 bekend definitief te stoppen als profvoetballer.

