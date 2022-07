Schreuder overweegt ‘slimme voetballer’ om te turnen tot rechtsback

Dinsdag, 26 juli 2022 om 22:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:54

Alfred Schreuder ziet in Kian Fitz-Jim een potentiële rechtsback voor Ajax 1. Het negentienjarige talent is van origine een middenvelder, maar kwam dinsdagavond tijdens het benefietduel met Shakhtar Donetsk (3-1 winst) als invaller binnen de lijnen voor Devyne Rensch. "De rechtsbackpositie is een mooie positie voor een slimme voetballer", aldus Schreuder.

“Fitz-Jim is een ontzettend slimme speler en is eigenlijk een middenvelder, maar dat was Mazraoui vroeger ook”, zei Schreuder na afloop van de oefenzege op Shakhtar tegenover Ziggo Sport . “Als je goed op die positie kunt spelen en je leert ook verdedigen, dan is dat een mooie positie voor een slimme voetballer.” Fitz-Jim kwam in de voorbereiding van tijdens alle oefenduels van Ajax in actie. De jeugdinternational van Oranje is normaal gesproken een sterkhouder bij Jong Ajax, waarvoor hij in 55 officiële duels één goal en vier assists noteerde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Fitz-Jim speelde zijn meeste wedstrijden bij het beloftenelftal van de Amsterdammers als ‘nummer 6’, terwijl trainer John Heitinga hem ook enkele wedstrijden op de nummer 8-positie opstelde. Het zijn de posities die de voorkeur van Fitz-Jim genieten. “Dan heb ik het spel voor me”, zei hij hij in mei tegenover Voetbalzone. “Ik heb een goede techniek en inzicht en ben iemand die nu vooral de opbouw verzorgt, maar ik denk dat ik in de derde fase, voor de goal, ook een bijdrage kan leveren.”