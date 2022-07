Opgeleefde Tissoudali kan financiële klapper maken na waanzinnig seizoen

Dinsdag, 26 juli 2022 om 21:51 • Wessel Antes • Laatste update: 21:57

Tarik Tissoudali kan een zeer lucratief contract ondertekenen bij Al-Rayyan, zo meldt de Gazet van Antwerpen. De buitenspeler van AA Gent kan in Qatar een netto jaarsalaris tussen de twee en drie miljoen euro gaan opstrijken. In België ligt de Amsterdammer nog vast tot medio 2023. Gent heeft tot dusver nog geen officieel bod ontvangen.

De 29-jarige Tissoudali zelf zou de overstap graag maken volgens de Belgische krant. In het afgelopen seizoen speelde Tissoudali maar liefst 52 officiële wedstrijden in alle competities voor Gent. Daarin was de negenvoudig international van Marokko zeer productief. Tissoudali was in totaal 27 keer trefzeker en gaf daarnaast nog eens negen assists. Het was het beste seizoen in zijn carrière tot dusver.

Tissoudali kreeg aan het eind van het vorige seizoen de Ebbenhouten Schoen als beloning voor zijn prestaties. Daarmee werd hij gekroond tot beste voetballer van Afrikaanse origine op de Belgische velden. Ook dit seizoen is Tissoudali begonnen met een doelpunt. In de uitwedstrijd tegen Standard Luik (2-2) afgelopen vrijdag wist de rechtspoot het net te vinden. Desalniettemin zou Gent Tissoudali best willen verkopen, indien er een goed bedrag op tafel komt. Gent nam Tissoudali in februari 2021 voor 750.000 euro over van Beerschot.

Tissoudali begon zijn profcarrière in Nederland bij Telstar. Na een geweldig tweede seizoen in Velsen-Zuid met achttien doelpunten en negen assists maakte hij de overstap naar het Franse Le Havre. Daar kwam de flamboyante aanvaller totaal niet uit de verf. Via SC Cambuur, VVV-Venlo en De Graafschap kwam Tissoudali in het Belgische voetbal terecht, waar hij in de afgelopen jaren volledig opleefde. Nu kan hij daar op financieel vlak van profiteren met een overstap naar Al-Rayyan.