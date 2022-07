Van ‘t Schip verwacht doorbraak bij Ajax: ‘Een jongen met geweldige kwaliteiten’

Dinsdag, 26 juli 2022 om 20:28 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:46

John van ‘t Schip is goed te spreken over Kenneth Taylor. De twintigjarige middenvelder liet zich tijdens de voorbereiding van Ajax met enkele goals gelden, hetgeen ook Van ‘t Schip is opgevallen. “Hij heeft denk ik wel laten zien dat hij zo in het elftal mee kan draaien”, aldus de momenteel clubloze oefenmeester.

“Ik denk wel dat hij door kan breken”, zegt Van ‘t Schip als analist voor aanvang van het benefietduel van Ajax met Shakhtar Donetsk bij Ziggo Sport. “Hij heeft het aan het einde van het afgelopen seizoen laten zien en ook tijdens de voorbereiding. Het is een jongen met geweldige kwaliteiten. Zowel met zijn linkervoet als rechtervoet is hij heel sterk. Hij heeft diepgang, kan een assist geven en een doelpunt maken. Het is een hele talentvolle middenvelder.”

Taylor neemt dit seizoen rugnummer 8 van de naar Bayern München vertrokken Ryan Gravenberch over, waarmee Ajax het vertrouwen in zijn jeugdproduct uitspreekt. Tijdens de oefenwedstrijd met Shakhtar ruimde Schreuder dinsdagavond echter geen basisplaats in voor het talent. “Vandaag heeft Schreuder al iets in zijn hoofd, daar maakt hij dan geel deel van uit, maar Taylor heeft denk ik wel laten zien dat hij zo in het elftal mee kan draaien”, aldus Van ‘t Schip.

Taylor speelt sinds 2010 in de opleiding van Ajax. De international van Nederland Onder 21 maakte op 12 december 2020 zijn debuut in het eerste elftal tijdens de wedstrijd Ajax - PEC Zwolle (4-0 winst). Tot dusver kwam de middenvelder tot tweeëntwintig duels voor Ajax 1, waarin hij twee keer trefzeker was. Het afgelopen seizoen mocht hij steeds vaker ruiken aan minuten in Ajax 1. Erik ten Hag wilde hem aanvankelijk verhuren in de winterstop, maar Taylor koos ervoor om te vechten voor zijn kans. Richting het einde van het seizoen kwam zijn naam steeds vaker voor op het wedstrijdformulier en had hij enkele basisplaatsen op rij.