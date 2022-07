Serie A-club wil Schuurs zo snel mogelijk verlossen van uitzichtloze situatie

Dinsdag, 26 juli 2022 om 20:22 • Wessel Antes

Torino wil Perr Schuurs graag definitief overnemen van Ajax, zo meldt de doorgaans betrouwbare journalist Gianluca Di Marzio dinsdagavond via Twitter. Torino heeft serieuze belangstelling in Schuurs en wil mogelijk in de komende uren al tot een akkoord komen met Ajax. In Amsterdam ligt de centrale verdediger nog vast tot medio 2025.

Bij Torino zou Schuurs de opvolger worden van de naar Juventus vertrokken Gleison Breimer. Breimer werd vorig jaar verkozen tot beste verdediger van de Serie A. Juventus betaalde maar liefst 41 miljoen euro voor de Braziliaan. Torino heeft er baat bij om Schuurs zo snel mogelijk vast te leggen, want eerder meldde Di Marzio al dat Fiorentina achter hem aan zit. Dankzij de transfer van Breimer heeft Torino in ieder geval de financiële middelen om de 22-jarige Schuurs definitief vast te leggen. Op Transfermarkt.com wordt zijn waarde geschat op zeven miljoen euro.

Schuurs sloot tijdens de huidige voorbereiding van Ajax pas later aan vanwege een blessure aan zijn knie. Daardoor mistte hij de oefenwedstrijden tegen SV Meppen (0-3 winst) en SC Paderborn (5-2 nederlaag). In de wedstrijden tegen NK Lokomotiva Zagreb (3-0 winst) en KAS Eupen (1-1 remise) kwam Schuurs een helft in actie. Tegen RB Salzburg speelde hij 63 minuten mee. Eind juni wilde Ajax nog niet meewerken aan een transfer van de verdediger. Het lijkt erop dat de club nu wel mee wil denken met Schuurs.

Schuurs speelt sinds de zomer van 2018 voor Ajax. De Amsterdammers betaalden in januari 2018 twee miljoen euro aan Fortuna Sittard voor de verdediger. Sindsdien speelde hij 90 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij 3 keer scoorde en 4 assists gaf. Bij Ajax won Schuurs door de jaren heen veel prijzen. Zo werd hij drie keer landskampioen en won hij daarnaast twee TOTO KNVB Bekers en een Johan Cruijff Schaal. Schuurs gaf eerder deze maand in een interview met Ziggo Sport aan dat hij dit jaar sowieso alles moet gaan spelen bij een club.