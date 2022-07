Juventus neemt middels royale ‘oprotpremie’ afscheid van grootverdiener

Dinsdag, 26 juli 2022 om 19:45 • Wessel Antes • Laatste update: 20:00

Juventus en Aaron Ramsey zijn definitief uit elkaar, zo meldt de Italiaanse club dinsdag via de officiële kanalen. De 31-jarige Welshman lag nog vast tot medio 2023, maar zijn contract is in overleg ontbonden. Volgens Italiaanse media hoeft Ramsey over zijn zogeheten ‘oprotpremie’ niet te klagen: naar verluidt krijgt hij drie miljoen euro mee van Juventus.

Ramsey kwam in het seizoen 2019/20 transfervrij over van Arsenal. Bij Juventus wist de middenvelder maar zelden zijn niveau te halen. Ook had Ramsey vaak last van lichte blessures. In totaal kwam hij in 69 officiële wedstrijden in actie voor de club. Daarin wist Ramsey zes keer te scoren en gaf hij zes assists. In het afgelopen seizoen werd Ramsey een half jaar uitgeleend aan Rangers, maar ook in Schotland kon hij niet echt overtuigen. In totaal kwam hij maar 632 minuten in actie voor de club van trainer Giovanni van Bronckhorst.

OFFICIAL | Aaron Ramsey's contract with Juventus has been mutually terminated. All the best, @aaronramsey! pic.twitter.com/t7rugqexRX — JuventusFC (@juventusfcen) July 26, 2022

Het was al langere tijd bekend dat Massimiliano Allegri geen plannen meer had met Ramsey. Juventus had er geen vertrouwen meer in dat er nog een koper voor hem zou komen. Daarom was een contractontbinding nu de beste optie. Volgens de BBC verdiende de middenvelder zo’n 456.000 euro bruto per week in de Serie A. In 2019 was Ramsey met dat bedrag de best verdienende Britse voetballer van de wereld. Ramsey wordt inmiddels in verband gebracht met een terugkeer naar Engeland. Onder andere Nottingham Forest en Everton hopen hem naar de Premier League te halen.

Ramsey beleefde zijn meest succesvolle periode als voetballer bij Arsenal. Tussen 2010 en 2019 kwam hij 371 keer in actie voor de club. Daarin wist Ramsey 65 keer te scoren en gaf hij 65 assists. Met de Londenaren won Ramsey drie keer de FA Cup. Daarnaast is de rechtspoot 74-voudig international voor Wales. Tot dusver maakte hij twintig interlandgoals. Ramsey zijn huidige transferwaarde wordt door Transfermarkt.com getaxeerd op drie miljoen euro.