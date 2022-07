‘Frenkie de Jong heeft recht op riante loyaliteitsbonus van Barcelona’

Dinsdag, 26 juli 2022 om 18:15 • Wessel Antes • Laatste update: 18:20

Frenkie de Jong ziet een transfer naar Manchester United, ondanks de aanwezigheid van Erik ten Hag, absoluut niet zitten. Dat meldt The Athletic dinsdag. Ook zou De Jong naast zijn ingehouden salaris tijdens de coronacrisis nog recht hebben op een loyaliteitsbonus van maar liefst 15,88 miljoen euro van Barcelona.

De Jong heeft volgens The Athletic geen trek in een seizoen Europa League-voetbal. De 25-jarige middenvelder wil nog steeds per se in Barcelona blijven. De Engelse sportwebsite beweert zelfs dat de middenvelder van Barcelona ‘niet in het bijzonder een speciale band had met Ten Hag’. Voor United is het afketsen van de transfer een flinke domper. De club dacht De Jong bijna binnen te hebben na een positieve ontmoeting met het bestuur van Barça begin juli.

Ook Barcelona zou van de situatie balen. Bij een transfer van De Jong had de Catalaanse club direct 75 miljoen euro kunnen opstrijken en daarnaast nog eens tien miljoen aan eventuele bonussen. Ook zou een uitgaande transfer gunstig zijn qua inschrijving van spelers voor LaLiga. Robert Lewandowski en Raphinha zijn nog altijd niet ingeschreven voor de Spaanse competitie. De forse loyaliteitsbonus die eraan zit te komen is een extra klap voor Barça.

De Jong speelde tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen al in twee oefenduels mee bij Barcelona. Zowel tegen Inter Miami (0-6 winst) als tegen Real Madrid (0-1 winst) kwam de middenvelder in de rust als invaller in de ploeg. Tegen Real deed De Jong dat als centrale verdediger. De Jong werd in juli 2019 voor 86 miljoen euro overgenomen van Ajax. Sindsdien speelde hij 138 officiële wedstrijden voor Barcelona, waarin hij 13 doelpunten maakte en 17 assists gaf. De Jong heeft nog een contract tot medio 2026.