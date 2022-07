Ajax haalt opgelucht adem en hoeft drietal besmette spelers niet lang te missen

Dinsdag, 26 juli 2022 om 17:10 • Guy Habets • Laatste update: 18:17

Ajax hoeft de drie spelers die vanwege een coronabesmetting op het trainingskamp in Oostenrijk achter waren gebleven, niet lang te missen. Volgens de Telegraaf kunnen de Amsterdammers dinsdagavond in de oefenwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk beschikken over tenminste twee en misschien wel alle drie de spelers die eerder positief testten.

Dinsdagavond sluit Ajax de voorbereiding af met een benefietwedstrijd tegen Shakhtar in de Johan Cruijff Arena. Daar kunnen de drie spelers die op het trainingskamp van de Ajacieden in Oostenrijk positief testten, mogelijk allemaal weer bij zijn. In ieder geval twee van de drie zullen waarschijnlijk hun opwachting gaan maken in het team van trainer Alfred Schreuder. De club heeft niet bekend gemaakt welke spelers te maken kregen met een coronabesmetting, maar volgens geruchten ging het om Jurriën Timber, Sean Klaiber en Devyne Rensch. Zij waren de afgelopen dagen niet te zien op trainingsbeelden.

Door de positieve test van het drietal kon de oefenwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt, die gepland stond voor zaterdagmiddag, geen doorgang vinden. Daarnaast reisden alle Ajacieden, op de drie besmette spelers na, meteen terug naar Amsterdam. De ontmoeting met Shakhtar is voor de regerend landskampioen dan ook erg welkom, aangezien de Amsterdamse club op die manier de voorbereiding toch nog af kan sluiten met een vriendschappelijke wedstrijd tegen een respectabele tegenstander.

Eerder deze voorbereiding werd er al geoefend tegen SV Meppen, Paderborn, Lokomotiva Zagreb, KAS Eupen en Red Bull Salzburg. Dat leverde Ajax drie overwinningen, een gelijkspel en een nederlaag op. Na de wedstrijd tegen de Oekraïeners gaat Ajax zich voorbereiden op de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, die voor zaterdag 30 juli op het programma staat. Een week later begint de competitie voor de Amsterdammers met een uitwedstrijd bij Fortuna Sittard.