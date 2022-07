Cyriel Dessers geeft transfersoap nieuwe wending met foto in Denemarken

Cyriel Dessers lijkt niet op weg naar Cremonese, maar naar FC Kopenhagen. Dat blijkt uit foto's die de ronde doen waarop de Nigeriaanse spits te zien is. Hij zit in de Deense hoofdstad aan tafel met de trainer en de technisch directeur van Kopenhagen, samen met zijn zaakwaarnemer Stijn Francis.

Eerder op dinsdag werd nog gemeld dat Cremonese er met de topscorer van de Conference League van vorig seizoen vandoor zou gaan. Fabrizio Romano schreef dat de gesprekken tussen KRC Genk en de Italiaanse club voorspoedig verliepen en dat een akkoord wel in de lijn der verwachtingen lag, maar nu blijkt de vork heel anders in de steel te zitten. Dessers is in Kopenhagen om daar met trainer Jess Thorup en directeur Peter Christiansen een hapje te eten. De aanwezigheid van zaakwaarnemer Francis duidt erop dat er onderhandeld wordt.

Het Laatste Nieuws besloot op basis van de foto op sociale media informatie te gaan inwinnnen en kwam erachter dat Genk nog geen officieel bod binnen heeft gekregen vanuit Kopenhagen. Het is dus nog even afwachten of de Deense topclub écht wil doorpakken voor Dessers, die afgelopen weekend na de met 3-2 verloren competitiewedstrijd tegen Club Brugge nog gevraagd werd naar zijn toekomst en een eventuele overstap naar Serie A-promovendus Cremonese.

"We zullen wel zien wat er komt", liet hij weten tegenover diverse Belgische media. "Er is wat interesse. Het begint allemaal te bewegen. Ik ben even benieuwd als jullie naar wat Genk zal zeggen. De Serie A is wel een topcompetitie en daar droom ik van. Het is allemaal afwachten." Ook ging Dessers toen nog in op een eventuele terugkeer naar Feyenoord, dat in eerste instantie de koopoptie van vier miljoen euro aan zich voorbij liet gaan. "Ik weet niet of dat nog een optie is. Dat zullen jullie daar moeten vragen."