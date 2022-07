Club Brugge neemt verrassend besluit over de toekomst van Ruud Vormer

Dinsdag, 26 juli 2022 om 15:52 • Guy Habets • Laatste update: 16:02

Ruud Vormer mag transfervrij vertrekken bij Club Brugge. Dat schrijft Het Laatste Nieuws, dat weet dat de kampioen van België spoedig geen ruimte meer zal hebben voor de ervaren middenvelder. Dat heeft te maken met de ontwikkeling van talenten en de aanstaande komst van nieuwe spelers.

Dat Club plotseling van Vormer af wil, is een verrassing. In België is het competitievoetbal al begonnen en tijdens de strijd om de Super Cup tegen AA Gent (1-0 zege) en de competitie-opener tegen KRC Genk (3-2 overwinning) was de 34-jarige spelmaker niet alleen basisspeler, maar ook aanvoerder. Toch blijkt dat geen voorbode voor een succesvol seizoen in het Jan Breydelstadion voor Vormer. Het Laatste Nieuws weet dat de Bruggelingen na acht jaar van Vormer af willen omdat er veranderingen op komst zijn.

Die veranderingen maken dat de voormalig Feyenoorder niet meer past in de plannen van Club Brugge en trainer Carl Hoefkens. Die heeft namelijk in de jeugdopleiding van de Belgisch kampioen gezien dat er de nodige talenten zijn die op het middenveld kunnen speelde en haalde met Casper Nielsen al een kandidaat voor die positie binnen. Daarnaast komt er misschien nóg een spelmaker naar Brugge en dan is het toekomstperspectief van Vormer helemaal troebel.

Club zou dus mee willen werken aan een vertrek van de middenvelder en gaat zelfs akkoord met een transfervrije overstap naar een buitenlandse club, ondanks dat Vormer nog een jaar vastligt. Het is echter nog maar de vraag of Vormer daar zelf trek in heeft. Hij zou het naar zijn zin hebben in België en dus moet het juiste plaatje zich nog aandienen voor de ervaren spelmaker. Vorig seizoen kwam hij onder Alfred Schreuder ook al tot minder speeltijd dan hij zou willen, maar ging een uitgaande transfer niet door.