Spelersvakbond staat achter Frenkie de Jong en rept van ‘chantage’

Dinsdag, 26 juli 2022 om 13:42 • Guy Habets

Frenkie de Jong wordt gechanteerd door Barcelona. Dat is de mening van Evgeniy Levchenko, voorzitter van de Nederlandse spelersvakbond VVCS. Hij noemt het 'waanzinnig' hoe de Catalaanse club omgaat met de middenvelder uit Arkel en roept op tot een snelle oplossing.

Barcelona wil het salaris van De Jong verminderen en ziet zich anders genoodzaakt om hem aan Manchester United te verkopen. De spelmaker uit Arkel zelf was echter niet van plan om ook maar na te denken over salarisvermindering, al zou daar onlangs verandering in zijn gekomen, en blijft hoe dan ook het liefste gewoon bij Barça voetballen. Levchenko ziet de situatie met lede ogen aan en rept zelfs van chantage. De internationale spelersvakbond FIFPro moet volgens hem ingrijpen. "Ik vind dat een vakbond alle spelers moet beschermen", zo laat hij optekenen tegenover het ANP.

"Nu wordt een speler door een club in het nauw gedreven en weggejaagd", gaat de boze Levchenko verder. "Dan is het aan een internationale vakbond om op te staan." De voormalig middenvelder denkt dat een statement vanuit de FIFPro de enige mogelijkheid is. "Als Barcelona zijn salaris blijft betalen, is er contractueel ook niets mis." Wat wel zou kunnen, is dat de Catalaanse club besluit om De Jong minder te laten spelen als hij geen salaris wil inleveren. "Ze zullen zich dan beroepen op sportieve gronden, maar voor de loopbaan van een jonge speler is dat funest. Dat maakt het een soort afpersing."

Net als Gary Neville, die eerder al vond dat De Jong zelfs een gang naar de rechter zou moeten overwegen, vindt Levchenko dat de voormalig Ajacied voet bij stuk moet houden en geen salaris moet inleveren. "Ik zou 'nee' zeggen. Barcelona heeft de volledige verantwoordelijkheid. Het iangetermijnbeleid van de club is dramatisch en het is waanzinnig als spelers voor de financiële puinhoop moeten boeten. Hij voelt zich nu net thuis daar en begrijpt de cultuur, dus ik snap ook dat hij niet weg wil."