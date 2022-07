Feyenoord beslist binnen 24 uur of het zaken wil doen met FC Volendam

Dinsdag, 26 juli 2022 om 12:55 • Guy Habets

Derry John Murkin staat in de belangstelling van Feyenoord. Dat meldt het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl. De linkervleugelverdediger speelt nu nog voor FC Volendam en heeft daar een contract tot medio 2023, maar zou dus deze zomer nog naar De Kuip kunnen verkassen. De Rotterdammers maken namelijk 'serieus werk' van zijn komst, zo valt er te lezen.

Feyenoord zal spoedig een beslissing maken over de eventuele komst van Murkin, schrijft 1908.nl. Binnen 24 uur zal er een knoop doorgehakt worden en zal duidelijk moeten zijn of de Engelse linksback naar de Kuip gaat verhuizen. Murkin is een oude bekende van assistent-trainer Sipke Hulshoff, die met hem samenwerkte bij Volendam. Hulshoff is ook degene die zijn voormalig pupil tipte bij Feyenoord en denkt dat hij kan meestrijden om een plekje als linkervleugelverdediger in het elftal van hoofdtrainer Arne Slot.

Murkin is van Engelse afkomst, maar speelt al ruim zeven jaar bij FC Volendam. Daar debuteerde de 22-jarige linkspoot in 2019 in het eerste elftal en kwam hij tot dusver tot 59 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Negen keer kwam hij tot scoren. Het Andere Oranje plukte Murkin in 2015 weg bij Fortuna Wormerveer, een lokale amateurclub, en kan dus nu een transfersom ontvangen voor de Engelsman. Het is niet duidelijk aan welk bedrag Feyenoord zou moeten denken om hem los te weken.

In Rotterdam-Zuid kan Murkin gaan meestrijden om een plekje als linksback in het basiselftal van Slot. Die liet al vaker weten dat hij graag nog twee verdedigers aan de selectie toevoegt die aan de linkerkant kunnen spelen, aangezien met Tyrell Malacia en Ramon Hendriks twee opties voor die positie zijn vertrokken. Eerder was Ian Maatsen ook al in beeld voor één van de vacatures op linksback, maar de verdediger van Chelsea besloot zelf om de overstap naar Feyenoord niet te maken.