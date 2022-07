Preview met Unibet: Schieten Messi en Mbappé PSG naar titelprolongatie?

Dinsdag, 26 juli 2022 om 12:00 • Laatste update: 12:06

Paris Saint Germain werd afgelopen seizoen met overmacht kampioen van Frankrijk, wat resulteerde in de tiende landstitel in de clubgeschiedenis. De voorsprong op nummer twee Olympique Marseille bedroeg maar liefst vijftien punten. Daarnaast kroonde Kylian Mbappé zich met 28 goals tot topscorer van Frankrijk. Clubs als Marseille, Olympique Lyon en AS Monaco willen het gat verkleinen, maar is een stunt zoals Lille OSC twee seizoenen geleden realistisch? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het Ligue 1-seizoen 2022/23.

Paris Saint Germain, dat afgelopen seizoen werd uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League, is gezien de sterrenselectie logischerwijs de gedoodverfde favoriet om opnieuw de beste van Frankrijk te worden. De talentvolle tienerspits Hugo Ekitike werd gehuurd van Stade Reims, terwijl de Franse grootmacht circa tachtig miljoen euro neerlegde voor de komst van het Portugese duo Vitinha (FC Porto) en Nuno Mendes (Sporting Portugal, was al gehuurd). PSG zwaaide Ángel Di María uit, maar sloeg zijn grootste slag met de contractverlenging van sterspeler Kylian Mbappé.

Olympique Lyon presenteerde afgelopen seizoen vol trots Peter Bosz als nieuwe trainer. Waar de 58-jarige oefenmeester knap de halve finale van de Conference League bereikte, eindigde hij met les Gones in de Franse competitie op een teleurstellende achtste plaats. Voorzitter Jean-Michel Aulas hield desondanks vertrouwen in Bosz, die deze zomer in de persoon van Corentin Tolisso en Alexandre Lacazette twee voormalig jeugdproducten mocht verwelkomen. Het duo moet Lyon komend seizoen een kwaliteitsimpuls geven. Bosz aasde ook lange tijd op Tyrell Malacia, maar vond recent in Nicolás Tagliafico alsnog zijn gewenste nieuwe linksback.

AS Monaco eindigde afgelopen seizoen als derde in de Ligue 1. De Monegasken hopen weer een rol van betekenis te gaan spelen in de top van het Franse voetbal. Trainer Philippe Clement haalde met Takumi Minamino (Liverpool) en Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach) al twee prima versterkingen in huis. De Belgische oefenmeester zag echter sterspeler en groeibriljant Aurélien Tchouameni deze zomer voor maar liefst tachtig miljoen euro naar Real Madrid vertrekken. Hierdoor heeft Monaco daarentegen nog genoeg budget om de selectie in de komende vijf weken verder te versterken.

