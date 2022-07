Droomtransfer van Cyriel Dessers nadert met rasse schreden

Dinsdag, 26 juli 2022 om 11:27 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:52

Cyriel Dessers is dicht bji een overstap naar Cremonese, schrijft Fabrizio Romano in navolging van diverse Italiaanse media. Waar Het Laatste Nieuws afgelopen week nog rapporteerde dat een eerste bod van de Serie A-promovendus was afgewezen door Racing Genk, maakt de transfermarktspecialist melding van 'goede voortgang in de gesprekken tussen de clubs'. Dessers omschreef de Serie A onlangs als zijn droomcompetitie en was enkele dagen daarvoor al met zijn zaakwaarnemers in Italië om de deal te bespreken.

Volgens Het Laatste Nieuws werd een eerste bod van Cremonese afgelopen week al van de hand gewezen. Kort daarop ving de eerste speelronde in de Jupiler Pro League aan. Dessers startte in de basis bij Genk en was direct trefzeker tijdens de 3-2 nederlaag tegen regerend landskampioen Club Brugge. De drievoudig Nigeriaans international verscheen na afloop voor de camera, onder meer om te reageren op de Italiaanse interesse.

"We zullen wel zien wat er komt", begon Dessers. "Er is wat interesse. Het begint allemaal te bewegen. Ik ben even benieuwd als jullie naar wat Genk zal zeggen. De Serie A is wel een topcompetitie en daar droom ik van. Het is allemaal afwachten." Ook ging Dessers toen nog in op een eventuele terugkeer naar Feyenoord: "Ik weet niet of dat nog een optie is. Dat zullen jullie daar moeten vragen."

Dessers maakte afgelopen seizoen furore bij Feyenoord onder meer met tien goals uit tot topscorer van de Conference League. In competitieverband was de geboren Belg goed voor negen treffers. De Rotterdammers waren bereid om aan zijn afkoopsom van vier miljoen euro te voldoen, maar kwamen er niet uit met de spits over zijn salaris. Begin juli sprak trainer Arne Slot echter over een veranderde situatie, daar Feyenoord met de transfergelden van Luis Sinisterra (maximaal dertig miljoen euro) en Tyrell Malacia (maximaal zeventien miljoen) veel meer financiële ruimte had gekregen. Nu lijkt de nummer drie van afgelopen Eredivisie-seizoen het hoe dan ook te moeten afleggen tegen Cremonese.