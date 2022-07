Feyenoord handelt razendsnel en krijgt met Idrissi meer aanvallende opties

Dinsdag, 26 juli 2022 om 13:05 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:05

Feyenoord heeft Oussama Idrissi al zo goed als binnen, meldt 1908.nl. Het doorgaans betrouwbare Twitter-account weet van bronnen binnen de Rotterdamse club dat de Marokkaans international de aanvallende opties voor trainer Arne Slot moet gaan vergroten. Idrissi speelde tussen 2011 en 2015 nog in de jeugdopleiding van Feyenoord, maar brak pas bij FC Groningen door in het profvoetbal.

Eerder op dinsdagochtend viel er al te lezen dat de Rotterdammers interesse hadden in Idrissi, maar daarna volgden de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Nu is de Marokkaan al op weg naar de havenstad en heeft hij de zoektocht naar woonruimte al opgestart, aangezien de huurtransfer rond zou zijn. Na de medische keuring zal Idrissi gepresenteerd worden in De Kuip en dat gaat op dinsdag of woensdag al gebeuren.

De inmiddels 26-jarige Idrissi maakte na twee sterke jaren in Groningse dienst in januari 2018 de overstap naar AZ. Daar groeide de vleugelaanvaller uit tot absolute smaakmaker, waarmee hij tweeënhalf jaar later een fraaie transfer naar Sevilla verdiende. De Andalusische club legde destijds twaalf miljoen euro op tafel in Alkmaar. Dat prijskaartje heeft Idrissi echter nog niet waar kunnen maken. In zijn eerste half jaar in Sevilla kwam hij tot slechts drie duels in LaLiga, waarop de club hem besloot te verhuren aan Ajax.

Ook in Amsterdam belandde Idrissi op het tweede plan, al kon hij er wel zijn eerste landstitel op zijn palmares bijschrijven. Na terugkomst in Sevilla gaf trainer Julien Lopetegui de rappe linksbuiten nog een handvol invalbeurten in LaLiga, voordat hij wederom op huurbasis mocht verkassen. Bij Spaanse laagvlieger Cádiz raakte Idrissi eindelijk weer verzekerd van speeltijd: in dertien optredens stond hij twaalf keer aan de aftrap.

De spoeling is momenteel dun voor Feyenoord op de vleugels. Luis Sinisterra vertrok naar Leeds United, en waar Javairô Dilrosun als vervanger gehaald leek te worden, speelt hij liever als rechtsbuiten. Daarom is Dennis te Kloese ook nog altijd bezig met Largie Ramazani (Almería) en Wilfried Gnonto (FC Zürich). De komst van eerstgenoemde is volgens 1908.nl dichterbij. Eventueel zou ook Jean-Paul Boëtius als optie kunnen gelden. De aanvallende middenvelder traint al enkele weken mee met de selectie van Slot en brak oorspronkelijk door in het profvoetbal als vleugelspeler.