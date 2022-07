Joan Laporta ‘gaat proberen hoofdstuk-Messi te herstellen’; Xavi reageert

Dinsdag, 26 juli 2022 om 10:12 • Tom Rofekamp

Joan Laporta wil het boek van Lionel Messi bij Barcelona nog niet definitief dichtgooien. In gesprek met ESPN geeft de president van de Catalanen aan zich verantwoordelijk te voelen voor het te zijner tijd terughalen van de Argentijn, die afgelopen zomer naar Paris Saint-Germain vertrok. Trainer Xavi werd op de persconferentie daags voor het oefenduel met Juventus gevraagd naar de uitspraken van Laporta en had een helder antwoord klaar.

Messi's 21-jarige periode bij Barcelona kwam afgelopen zomer op dramatische wijze ten einde, toen de club zijn contract niet kon verlengen vanwege de Financial Fair Play-reglementen. De zevenvoudig Ballon d'Or-winnaar koos daarop voor een lucratief contract bij PSG. "Als president van Barcelona, deed ik wat ik moest doen", blikte Laporta terug. "Maar vanuit diezelfde positie alsmede op persoonlijk vlak ben ik hem een terugkeer verschuldigd."

"Voor Barcelona is het waarschijnlijk de beste speler aller tijden geweest", vervolgde de bestuurder, die Messi van 2003 tot 2010 en tussen 020 en 2021 meemaakte bij de club. "Alleen Johan Cruijff komt in de buurt wat mij betreft. Ik hoop echt dat het hoofdstuk-Messi niet over is. Ik denk dat het onze verantwoordelijkheid is om het in ere te herstellen. Het is nog steeds open en niet gesloten. Het zou een mooier einde moeten krijgen."

Barcelona-trainer Xavi wilde nog niet al te veel woorden kwijt aan een eventuele terugkeer van zijn voormalig ploeggenoot.

Messi - recordhouder van zowel het aantal optredens (776) als doelpunten (670) voor Barcelona, heeft nog een eenjarige verbintenis in Parijs. Mede daarom wilde Xavi niet al te veel woorden kwijt over zijn voormalig teamgenoot. "We zullen zien wat de toekomst brengt, maar dit is niet het moment om daarover te praten. Leo heeft nog een contract bij een anere club. We praten alleen over onze eigen spelers", aldus de oefenmeester.