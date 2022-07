‘Niemand mocht grappen maken van Ten Hag, hij was extremer dan Guardiola’

Dinsdag, 26 juli 2022 om 08:57 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:08

Rico Strieder heeft in een exclusief interview met de Duitse tak van GOAL teruggeblikt op zijn samenwerking met Erik ten Hag. De momenteel clubloze middenvelder speelde onder de huidig oefenmeester van Manchester United bij FC Utrecht en het tweede elftal van Bayern München. Bij laatstgenoemde club was Josep Guardiola destijds hoofdtrainer van de A-selectie, bij wie Ten Hag volgens Strieder ging kijken zodra hij de kans had. De Tukker ging echter een stapje verder dan zijn Spaanse evenknie.

Strieder doorliep zijn gehele jeugdopleiding bij Bayern München en kreeg in juni 2013 voor het eerst te maken met Ten Hag. "Na de eerste trainingssessie met hem dacht ik: Ik heb nauwelijks bewogen. Door Ten Hag werd je vermoeid in je hoofd, niet in je benen. Wanneer we elf tegen elf speelden stopte hij de training continu om iemand beet te pakken en hem twee meter naar links of rechts te bewegen. Na de volgende pass stopte hij dan weer om de vólgende speler twee meter verder op te schuiven. We voelden ons als stukken op een schaakbord. Voor ons was het compleet nieuw en compleet krankzinnig. Maar we realiseerden ons al vrij snel dat het ons beter maakte, zowel als team als individuen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ondertussen stond Guardiola net aan het roer bij het eerste elftal, die al furore had gemaakt als hoofdtrainer van Barcelona. Ten Hag was merkbaar onder de indruk van zijn Spaanse collega. "Wanneer hij de tijd had, bekeek Ten Hag de trainingen van Guardiola", blikt Strieder (die zelf tot één duel in de Beierse hoofdmacht kwam) terug. "Hij probeerde elke dag contact met hem te leggen. Ik weet niet wat Guardiola daar destijds van vond. Hun relatie intensiveerde toen Ten Hag succes begon te behalen bij Ajax."

In ieder geval nam Ten Hag uitvoerig in zich op wat hij bij Bayern 1 te zien kreeg. "Guardiola en Ten Hag hadden een vergelijkbare visie en vergelijkbare oefeningen. Maar de tactische training van Ten Hag was veel extremer. Bij Guardiola duurde een oefening misschien tien minuten, bij Ten Hag een uur." Ook disciplinair ging Ten Hag een tandje verder dan de huidig Manchester City-trainer. "Ten Hag verbande mobieltjes vanaf één uur van de start van de warming-up. Niemand mocht grappen maken, iedereen moest focussen. In de kleedkamer van het eerste werd er muziek gedraaid op vol volume tot en met de laatste seconde."

Toch onderhoudt Strieder, wie Ten Hag in 2015 met zich meenam naar FC Utrecht, nog een goede band met zijn voormalige coach. "We sms'en elkaar na het winnen van prijzen of na transfers, maar ook in de tussentijd. Ik vroeg hem recent nog of hij zijn connecties in kon zetten om me te helpen bij het vinden van een nieuwe club. Toen ik van Utrecht naar Zwolle ging, raadde hij mij hun coach aan (John Stegeman, red.)."

Strieder speelde in totaal vier jaar onder Ten Hag: twee jaar bij Bayern München II, twee jaar bij Utrecht. De momenteel dertigjarige middenvelder transfereerde in juli 2020 voor een onbekend bedrag naar PEC Zwolle, waar hij in twee seizoenen tot 56 duels kwam. Sinds de degradatie van de Zwollenaren naar de Keuken Kampioen Divisie zit de Duitser zonder club.