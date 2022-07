‘’Het enige scenario waarbij Memphis uit Barcelona vertrekt‘ dient zich aan’

Dinsdag, 26 juli 2022 om 08:13 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:22

Juventus heeft de interesse voor Memphis Depay opnieuw aangewakkerd, schrijft Mundo Deportivo maandagavond. Xavi heeft de 28-jarige aanvaller van Barcelona naar verluidt laten weten dat hij mag uitkijken naar een andere werkgever, maar hij wil volgens eerdere berichtgeving van Fabrizio Romano alleen naar 'een belangrijke club'. Met 36-voudig Italiaans landskampioen Juventus - dat afgelopen winter ook zijn oog al liet vallen op Memphis - lijkt die optie zich nu aan te dienen.

De selectie van Barcelona is op de komst van Jules Koundé (Sevilla) en César Azpilicueta (Chelsea) na rond, schrijft Mundo Deportivo. De club moet alleen nog een aantal spelers zien te lozen, waarbij Memphis een van de namen is die het meest in de etalage wordt gezet. Juventus wilde de Nederlander afgelopen januari al huren, maar mikt nu op een definitieve overname. La Vecchia Signora raakte met Álvaro Morata een belangrijke kandidaat voor de spitspositie kwijt; de eventuele komst van Memphis kan overgebleven alternatief Dusan Vlahovic extra scherp houden.

Juventus is echter niet de enige club die in de race is voor Memphis. De 80-voudig Oranje-international wordt begeerd door de gehele top vier van afgelopen Serie A-seizoen, terwijl hij ook wordt bekeken door Tottenham Hotspur en zijn voormalige club Olympique Lyon. Een langer verblijf bij Barcelona lijkt in ieder geval weinig kansrijk voor Memphis. Volgens AS heeft Xavi zijn pupil verteld dat hem een rol op het tweede of zelfs derde plan te wachten staat met de komst van Robert Lewandowski en Raphinha. Memphis moest Pierre-Emerick Aubameyang al voor zich dulden in de pikorde.

De geboren Moordrechter is slechts een seizoen in dienst bij Barcelona. Memphis kwam afgelopen zomer transfervrij over van Lyon en tekende daarbij een contract tot medio 2023. Naar verluidt is Barcelona welwillend om te luisteren naar biedingen van boven de twintig miljoen euro om zijn nog een jaar doorlopende contract af te kopen. Memphis zit vooralsnog 'gewoon' bij de selectie van Barcelona die op trainingskamp is in de Verenigde Staten. In de afgelopen twee gewonnen oefenwedstrijden tegen Inter Miami (6-0) en Real Madrid (0-1) kwam de spits als invaller binnen de lijnen. In eerstgenoemde kwam hij zelfs tot scoren.