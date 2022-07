Paul Pogba en Juventus komen direct voor enorme domper te staan

Paul Pogba heeft het trainingskamp van Juventus in de Verenigde Staten in ieder geval tijdelijk moeten staken. De club meldt maandag via de officiële kanalen dat de onlangs teruggekeerde middenvelder vanwege een blessure aan zijn rechtermeniscus niet meereist naar Dallas, waar dinsdagnacht een oefenduel tegen Barcelona op het programma staat. De competitiestart van de Serie A staat zo op de tocht voor Pogba.

Na klachten over pijn in zijn rechterknie onderging de 29-jarige Fransman maandag radiologisch onderzoek, waarbij een blessure aan zijn buitenste meniscus aan het licht kwam. In de uren daarop zou de situatie beoordeeld worden door een orthopedisch specialist. Deze bepaalt of Pogba onder het mes moet of niet. Of er een operatie nodig is of niet: de eerste competitiewedstrijd van Juventus wordt naar alle waarschijnlijkheid een race tegen de klok voor de middenvelder.

Het thuisduel tegen Sassuolo staat gepland voor 15 augustus, een kleine drie weken van nu. Zelfs bij niet-operatief herstel lijkt een revalidatieperiode van een soortgelijke periode aannemelijk. Tuttosport vermoedt dat er wel een operatie nodig is, waarbij Pogba zo'n vier tot vijf weken aan de kant zal staan. Dan zal de 91-voudig Frans international zich in het beste geval moeten richten op het uitduel met Sampdoria op 22 augustus.

Pogba keerde deze zomer zes jaar na zijn vertrek naar Manchester United transfervrij terug bij Juventus. De 'verloren zoon' maakte zijn officieuze rentree op 22 juli, in het oefenduel met Chivas Guadalajara (2-0). Net als collega-aanwinst Ángel Di María begon Pogba in de basiself en werd na een helft gewisseld. Gleison Bremer, de beoogde opvolger van de naar Bayern München vertrokken Matthijs de Ligt, kwam in het tweede bedrijf het veld in.