Beelden tonen hoe boze Lionel Messi verhaal gaat halen bij Sergio Ramos

Maandag, 25 juli 2022 om 23:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:39

In talloze Clásico's hadden ze het met elkaar aan de stok, maar ook als medespelers botert het niet altijd tussen Lionel Messi en Sergio Ramos. De sterren van Paris Saint-Germain maken voor het oog van duizenden Japanse fans ruzie op het veld van Gamba Osaka, dat maandag met 2-6 werd geklopt in een oefenwedstrijd tegen de Franse grootmacht.

Messi passeert Ramos in een trainingspartijtje in het Panasonic Stadium in Suita, dat plaats biedt aan een kleine veertigduizend toeschouwers. De Argentijnse wordt hard op het scheenbeen geraakt door Ramos, maar knalt nog wel de bal met rechts in het doel. Messi zoekt vervolgens de confrontatie met Ramos. De steraanvaller is overduidelijk not amused met de actie van de verdediger, die zijn excuses lijkt aan te bieden. Messi accepteert die niet zonder het nodige morren.

Messi en Ramos begonnen maandag beiden in de basis bij PSG in de oefenwedstrijd tegen Gamba Osaka (2-6). De Parijzenaren waren veel te sterk voor de Japanners, die onder meer een doelpunt van Messi moesten slikken. De Argentijn bereidde bovendien een treffer voor van Neymar, die in totaal twee keer scoorde. Messi begon als centrumaanvaller, totdat Kylian Mbappé na 61 minuten zijn opwachting maakte en de voormalig Barcelona-ster op rechts ging spelen. Mbappé scoorde in de slotfase uit een penalty. Pablo Sarabia en Nuno Mendes maakten al eerder de overige Franse treffers.

Ramos vocht als captain van Real Madrid felle duels uit met Messi, jarenlang de aanvoerder van Barcelona. Zo werd de Spanjaard in de Clásico van 2017 (1-3 voor Barça) met direct rood van het veld gestuurd na een grove tackle op Messi. In 2010 had Ramos ook al een tweede gele kaart ontvangen voor een bewuste trap van achter op Messi, die met Barcelona toen op weg was naar de memorabele 5-0 vernedering van Real Madrid.

Later spraken de kemphanen hun akkefietjes uit. In november 2021 zei de Argentijn overigens het inmiddels uitstekend te kunnen vinden met Ramos, die vorig jaar zomer plots ploeggenoot van hem werd in Parijs. "Het was eerst vreemd na zoveel jaren rivaliteit als captains van Barça en Real, na zoveel Clásico's, na zoveel duels op het veld", aldus Messi een half jaar geleden. "Maar we hebben elkaar altijd gerespecteerd. Hem als ploeggenoot hebben is een spektakel. Hij sluit beetje bij beetje aan, hopelijk kan hij snel spelen, want hij zal fundamenteel zijn bij het halen van onze doelen."