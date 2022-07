Nieuwe tik voor Chelsea na mislopen Koundé: PSG akkoord met Leipzig

Maandag, 25 juli 2022 om 22:45 • Wessel Antes

Nordi Mukiele gaat de aankomende vijf seizoenen spelen voor Paris Saint-Germain, zo meldt L'Équipe maandag. De 24-jarige rechtsback verkiest een contract in zijn thuisland boven een avontuur bij Chelsea. De Engelse club zag Mukiele graag naar Londen komen, maar grijpt net als bij Jules Koundé, die toch naar Barcelona lijkt te vertrekken, weer mis. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano ontvangt RB Leipzig zo’n twaalf miljoen euro voor Mukiele.

Romano meldt verder dat de transfersom via bonussen kan oplopen tot circa zestien miljoen euro. In Leipzig heeft Mukiele nog een contract tot medio 2023, waardoor de club bereid is om hem te verkopen. De verdediger is inmiddels al in Frankrijk voor zijn medische keuring. PSG wil de deal zo snel mogelijk afronden en hoopt Mukiele dinsdag al te presenteren. Hij wordt na Vitinha, Nuno Mendes en Hugo Ekitike de vierde zomeraanwinst voor de Parijzenaren.

Leipzig kocht Mukiele in de zomer van 2018 voor 16 miljoen euro van Montpellier. Sindsdien speelde de Fransman 145 officiële wedstrijden voor Die Roten Bullen, waarin hij 10 keer scoorde en 11 assists gaf. Mukiele debuteerde in september 2021 voor de nationale ploeg van Frankrijk. In het duel tegen Finland (2-0 winst) mocht hij 23 minuten voor tijd zijn opwachting maken. Sindsdien kwam hij niet meer in actie voor Les Bleus.

Bij Chelsea is men erg teleurgesteld over de keuze van Mukiele. De Engelsen waren bereid ver te gaan voor de komst van de rechtsback. Romano geeft aan dat Chelsea zelfs Timo Werner heeft aangeboden bij Leipzig in ruil voor Mukiele om de deal te kapen. Werner werd in juli 2020 nog voor 53 miljoen euro gekocht van de Duitsers. De spits kwam tussen 2016 en 2020 158 keer in actie voor Leipzig, waarin hij 93 doelpunten maakte en 40 assists gaf. Desalniettemin is Leipzig akkoord gegaan met een transfer van Mukiele naar PSG.