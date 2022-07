Marciano Vink leeft mee: ‘Klote dat Alfred Schreuder hem nu zo ziet’

Maandag, 25 juli 2022 om 21:32 • Wessel Antes • Laatste update: 22:42

Marciano Vink heeft medelijden met Mohammed Kudus, zo zegt hij maandagavond in de uitzending van Voetbalpraat. De analist van ESPN denkt dat Alfred Schreuder de middenvelder van Ajax plannen voorschotelt die onrealistisch zijn. Schreuder gaf vorige week in Ajax TV aan dat Kudus een optie is voor de spitspositie. Vink denkt dat dit meer een excuus is van Schreuder, omdat de trainer van Ajax Kudus tactisch niet goed genoeg vindt voor een plek op het middenveld.

Vink snapt niets van de verklaring van Schreuder. “Van de week zag ik beelden van Schreuder die sprak over Kudus. Hij was aan het uitleggen dat hij in Kudus meer een aanvaller ziet dan een middenvelder. Dat vind ik best wel vreemd en ook een beetje klote voor Kudus. Hij kwam nu in de situatie dat er een nieuwe trainer voor de groep staat en dacht de kans te hebben om op het middenveld zijn plek te pakken als opvolger van Ryan Gravenberch. Dat is ook logischer qua concurrentie. Nu zegt de trainer ineens dat hij hem meer als een aanvaller ziet op links, rechts, of in de spits.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kudus werd tijdens de oefenwedstrijden tegen KAS Eupen (1-1) en Red Bull Salzburg (2-3 winst) dan ook daadwerkelijk in de spits uitgeprobeerd. Vink vond dat erg raar. “Dan denk ik bij mezelf, waar wil je met die jongen naar toe? Je hebt onder anderen Steven Bergwijn, Dusan Tadic, Francisco Conceição, Antony en Brian Brobbey. Er zijn zoveel spelers die al sinds jaar en dag voorin spelen er die daarvoor ook gekocht zijn. Dan ga je nu ineens een speler, die onder Erik ten Hag altijd op het middenveld mocht invallen, in de spits uitproberen. Ik denk dan bij mezelf dat hij hem tactisch niet goed genoeg voor het middenveld vindt."

Op de vraag wat Vink zelf de beste positie vindt voor Kudus antwoordt de analist duidelijk. “Op een gegeven moment werd hij gebruikt als 8. Dat was omdat hij situaties kan creëren door een man uit te spelen. Het publiek zag een speler op het middenveld die iets met een bal kon en niet alleen een speler die de bal kan doorkaatsen. Daar heeft Kudus zichzelf denk ik ook wel in vastgebeten. Op 10 was de concurrentie gewoon te groot met Steven Berghuis en Davy Klaassen, dus ik denk dat die plek van Gravenberch zijn beste positie is.”