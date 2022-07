Fikse ruzie op trainingsveld bij FC Twente: ‘Kappen nou of wegwezen!’

Maandag, 25 juli 2022 om 20:41 • Laatste update: 20:45

Van een opstootje op de training kijkt in het voetbal zelden iemand op, maar Ron Jans was maandag toch niet blij met een fikse ruzie bij FC Twente. Gijs Smal en Denilho Cleonise kregen het aan de stok en wilden elkaar bij herhaling aanvliegen, ook toen de trainer het tweetal tot rust had gemaand. "Kappen nou of wegwezen!", riep de trainer van Twente, gadegeslagen door Voetbal International.

Het conflict tussen Smal en Cleonise ontstond tijdens het afsluitende partijspel en ging gepaard met 'een hoop geschreeuw, geduw en getrek'. Toen de rest van de selectie dacht verder te kunnen met de training, stormde Cleonise toch weer op Smal af. Tevergeefs, want de aanvaller werd tegengehouden door ploeggenoten. Jans stelde de vechtersbazen als vermeld voor de keuze 'kappen of wegwezen', waarna Smal besloot om aan de rand van het veld een rondootje te starten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De linksback had 'overduidelijk nog de pest in zijn lijf' en kreeg daarop van Jans te horen dat 'het genoeg was'. "Ga maar naar binnen", aldus de coach, die Smal daarmee nóg gefrustreerder maakte. "Oh, nou heb ik het allemaal weer gedaan. Waarom moet ik weg?" Jans weigerde een discussie aan te gaan: "Echt, wegwezen nu. Ik ben er klaar mee." Smal riep nog dat Jans 'normaal' moest doen, maar droop toen alsnog af.

Jans is niet gelukkig met de ruzie, maar maakt zich er niet al te druk om. "Zulke dingen lossen we intern op", reageert hij. "We hebben vanochtend heerlijk getraind, met veel intensiteit. Dat gevoel overheerst. En ja, op het eind was er een akkefietje. Het is niet goed dat zoiets gebeurt, al kan het ook weer helpen om dingen duidelijk te maken. Maar we moeten dingen ook niet groter maken dan ze zijn. Het is inmiddels alweer uitgepraat."