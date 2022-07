Colombiaanse media linken Jhon Lucumí nadrukkelijk aan Ajax

Maandag, 25 juli 2022 om 20:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:20

Ajax heeft 'goede papieren' voor het inlijven van Jhon Lucumí, zo meldt het Colombiaanse radiostation Antena 2. De 24-jarige linksbenige centrumverdediger staat na een ijzersterk seizoen bij Racing Genk in de belangstelling van diverse clubs en zal naar verwachting hoe dan ook een stap hogerop gaan maken. De berichtgeving vanuit het thuisland van Lucumí is opvallend, omdat Ajax voor de positie links centraal achterin recent Calvin Bassey overnam van Rangers.

Lucumí kan vanuit Genk vrijwel alle windrichtingen op, want ook Fulham, Bologna, OGC Nice en Zenit Sint-Petersburg jagen op zijn handtekening. De centrumverdediger werd door Genk vier jaar geleden voor ongeveer 2,5 miljoen euro overgenomen van Deportivo Cali. De Zuid-Amerikaan knokte zich in België vrijwel direct in de basis en kwam tot nu toe 135 keer uit voor Genk. Een veelscorende verdediger is Lucumí met drie treffers in Belgische dienst niet te noemen. Hij speelde in Colombia bij hoge uitzondering als linksback, maar wordt bij Genk gezien als pure centrumverdediger. Zijn contract loopt volgend jaar af, waardoor een transfer bespreekbaar is.

In 2019 debuteerde de 1,87 meter lange Lucumí voor het Colombiaanse elftal, maar wist zijn plek gedurende de jaren die volgden niet vast te houden. De mandekker knokte zich bij Genk echter terug in de selectie van los Cafeteros en maakte in juni voor de vijfde keer in zijn loopbaan minuten in het nationale elftal. Lucumí is vastberaden om zijn plek te behouden en weet dat op een hoger niveau meer schijnwerpers op hem gericht zullen zijn.

Onduidelijk is wat de vermeende plannen van Ajax zijn met Lucumí. De Amsterdammers haalden met Bassey, die voor minimaal 23 miljoen euro overkwam uit Schotland, hun duurste verdediger aller tijden binnen. Bovendien kan Daley Blind, die tot voor kort die titel droeg, eveneens uitstekend uit de voeten als linkercentrale verdediger. Ook Kik Pierie is een linksbenige centrumverdediger, maar hij wacht nog altijd op zijn debuut. Ajax verkocht op diezelfde positie Lisandro Martínez voor minimaal 57 miljoen euro aan Manchester United.