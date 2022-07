PSV beloont wederopstanding van Érick Gutiérrez met nieuw contract

Maandag, 25 juli 2022 om 18:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:53

Érick Gutiérrez is na maandenlange onderhandelingen bijna tot een akkoord gekomen met PSV over een nieuw contract, zo weet het Eindhovens Dagblad. De 27-jarige Mexicaan moet ook de komende jaren fungeren als een rustpunt op het Eindhovense middenveld en gaat zijn verbintenis verlengen tot medio 2025. PSV moest vaart maken met de besprekingen, omdat het huidige contract van Guti over een jaar afloopt.

Gutiérrez kwam vier seizoenen geleden voor zes miljoen over van CF Pachuca, de club waarvan PSV een jaar eerder ook Hirving Lozano had overgenomen. Waar Lozano meteen aan de lopende band begon te scoren in het Philips Stadion, kende Guti een uiterst moeizame start. De controlerende middenvelder had last van blessures en was al op weg naar de vergetelheid, maar richtte zich onder Roger Schmidt toch nog op.

De Duitse coach plaatste Guti in een blok met Ibrahim Sangaré, een combinatie die succesvol uitpakte. De Mexicaan bewaakte afgelopen seizoen de balans op het middenveld bij momenten dat Sangaré mee naar voren was gegaan. Gutiérrez kwam in die voetbaljaargang in 38 officiële wedstrijden zelf ook nog tot 4 assists en 2 doelpunten. Een van die treffers, in de finale van de TOTO KNVB Beker tegen Ajax (1-2), werd direct een hoogtepunt in zijn voetballoopbaan.

De dertigvoudig Mexicaan international is net hersteld van een blessure en maakte zaterdag als invaller tegen Real Betis (2-1 winst) zijn eerste minuten van de voorbereiding. PSV bereidt zich momenteel voor op de cruciale opening van het seizoen met eerst de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax en vervolgens het tweeluik in de derde voorronde van de Champions League tegen AS Monaco.