Zet Frenkie de Jong juridische stappen? ‘De pesterijen moeten nú stoppen’

Maandag, 25 juli 2022 • Jeroen van Poppel

Frenkie de Jong moet serieus nadenken over juridische stappen tegen Barcelona, zo adviseert Gary Neville op Twitter. De oud-aanvoerder van Manchester United vindt dat er paal en perk gesteld moet worden aan het 'pestgedrag' van de Catalaanse grootmacht, die De Jong vraagt om een salarisverlaging. "Spelersvakbond FIFPro moet hier bovenop zitten en dit gepest stoppen", aldus Neville.

Barcelona contracteerde deze zomer onder meer de peperdure Robert Lewandowski en Raphinha, hetgeen het verzoek om 'een economisch offer' extra saillant maakt. "De Jong zou juridische stappen tegen Barcelona moeten overwegen en alle spelers zouden achter hem moeten staan!", schrijft Neville. "Een club die fortuinen uitgeeft aan nieuwe spelers, terwijl de spelers die onder contract staan niet hun volledige salaris uitgekeerd krijgen, is immoreel en een overtreding. De FIFPro zou dit soort pesterijen nú moeten stoppen."

De Jong should consider legal action v Barcelona and all players should be behind him!A club spending fortunes on new players whilst not paying the ones they have under contract their full money is immoral and a breach. @FIFPRO should be all over bullying like this and stop it.