‘Ik heb al wel vaker gesproken met spelers van PSV, Ajax en Feyenoord’

Maandag, 25 juli 2022 om 16:55 • Guy Habets

Quinten Timber hoopt dat hij deze zomer een stap omhoog gaat maken. Dat zegt hij tegen ESPN. De middenvelder van FC Utrecht staat in de belangstelling van diverse clubs uit binnen- en buitenland en hij wordt al vaak aangesproken door collega's die nu in de Nederlandse top spelen. Timber zelf denkt dat de kans wel aanwezig is dat hij zal vertrekken uit de Domstad.

In gesprek met ESPN wordt Timber gevraagd naar zijn toekomst en of hij daar veel mee bezig is. Daarop antwoordt hij ontkennend. 'Er speelt heel veel, dat is wel duidelijk, maar ik weet niet precies wat er allemaal gebeurt. Ik heb de ambitie wel om een stap te zetten, maar in eerste instantie is het aan Utrecht wat ze er mee doen. Alles gaat in overleg en als je echt wat wil weten, moet je bij mijn zaakwaarnemer zijn. Ik weet alleen niet of je dan veel te weten komt, haha!'

Over belangstelling hoeft de middenvelder niet te klagen. Diverse clubs- uit binnen en buitenland hebben hun oog laten vallen op de broer van Ajacied Jurriën Timber en spelers proberen hem dan ook te lokken. 'Dat gebeurt inderdaad wel vaker', zegt Quinten Timber daarover. 'Ik heb met PSV-spelers gesproken, met Ajax-spelers gesproken en met Feyenoord-spelers gesproken. Het is wel leuk dat het vaker gebeurt en het is ook goed, want de interesse betekent dat je het vorig jaar goed hebt gedaan. Daar hoor je mij niet over klagen.'

FC Utrecht deed afgelopen zomer uitstekende zaken door het talent weg te halen bij Ajax. Tweelingbroer Jurriën kreeg namelijk voldoende kansen van trainer Erik ten Hag en had zelfs al een basisplaats, maar dat leek niet in het vat te zitten voor broer Quinten. Hij debuteerde uiteindelijk nooit voor Ajax en stond tijdens het afgelopen seizoen wel 33 keer op het veld namens Utrecht in een officiële wedstrijd. Daarin scoorde Timber twee keer en bereidde hij vier keer een goal van een ploeggenoot voor. De controleur ligt nog twee seizoenen vast in de Domstad.