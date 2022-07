Romano weet het zeker: Gianluca Scamacca levert PSV toch nog miljoenen op

Maandag, 25 juli 2022 om 16:04 • Guy Habets

Gianluca Scamacca speelt de komende seizoenen voor West Ham United. De Italiaanse spits wordt door de Engelse club voor ruim 36 miljoen euro overgenomen van Sassuolo, zo meldt Fabrizio Romano. Daar profiteert ook PSV van, aangezien de Eindhovense club minimaal tien procent van de transfersom ontvangt.

In 2017 liet PSV de spits namelijk naar Sassuolo vertrekken en bedong het een doorverkooppercentage van tenminste tien procent. Dat komt de Eindhovenaren nu heel erg goed uit, want West Ham betaalt 36 miljoen euro plus zes miljoen aan bonussen aan de Italiaanse club voor de diensten van Scamacca. PSV kan dus rekenen op een bedrag van ongeveer vier miljoen euro. De spits gaat maandag nog zijn handtekening zetten onder een meerjarig contract in het London Stadium.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De transfer van Scamacca is een opmerkelijke, want lang leek het er niet op dat de Italiaan de top zou gaan halen. Bij PSV blonk de lange aanvaller nooit uit in de jeugdopleiding en ook na de verkoop aan Sassuolo kon hij lange tijd geen potten breken. I Neroverdi verhuurden hem aan clubs als Cremonese, Ascoli en ook aan PEC Zwolle. Die club leende Scamacca in 2019 en ook daar wist hij amper het verschil te maken.

De aanvalsleider keerde na een half seizoen, tien duels en nul goals gedesillusioneerd terug in Italië, waar hij afgelopen seizoen wél uithaalde en zestien keer trefzeker was in 36 wedstrijden in de Serie A. Het leverde hem onder meer interesse van Paris Saint-Germain op, maar het is West Ham United dat er nu met de handtekening van de Italiaan vandoor gaat. Bevestiging vanuit Londense zijde wordt spoedig verwacht en dan kan PSV de miljoenen ook definitief bijschrijven.