PSV kreeg nul op het rekest in de aanloop naar CL-tweeluik met Monaco

Maandag, 25 juli 2022 om 14:49 • Kevin van Buuren • Laatste update: 14:56

PSV heeft de KNVB onlangs tevergeefs verzocht om het duel om de Johan Cruijff Schaal uit te stellen, schrijft het Eindhovens Dagblad. De wedstrijd tegen Ajax wordt op 30 juli gespeeld, terwijl de selectie van trainer Ruud van Nistelrooij slechts drie dagen later moet aantreden tegen AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League. De KNVB gaf echter te kennen dat het al te laat nog om het wedstrijdprogramma om te gooien.

De Eindhovenaren klopten in de persoon van algemeen directeur Marcel Brands aan bij de KNVB om de wedstrijd bij voorkeur naar de vrijdag daarvoor te verplaatsen. Het tweeluik met Monaco wordt om meerdere redenen als veel belangrijker beschouwd. Naast het enorme financiële voordeel dat kwalificatie voor de Champions League PSV kan opleveren, is de deelname aan het eindtoernooi van grote waarde voor de Nederlandse competitie op de Europese coëfficiëntenranglijst. Gezien de vergunningen en handhaving van de openbare orde kon de KNVB zo kort dag niets meer doen voor PSV.

Het Eindhovens Dagblad analyseert de situatie en noemt het ‘opmerkelijk’ dat PSV geen hand toegereikt krijgt. “Uit tal van onderzoeken blijkt dat clubs met vier in plaats van drie dagen rust na een officieel duel beter presteren.” De krant benoemt daarbij ook het feit dat de KNVB zich de afgelopen jaren uitermate flexibel en behulpzaam opstelde voor Europees actieve ploegen. Zo werden tussen 2019 en 2022 verschillende wedstrijden van Ajax verzet om de club rust te gunnen rondom Europa League- of Champions League-wedstrijden. Ook Feyenoord kreeg voor de halve finale voor de Conference League (tegen Olympique Marseille) meer ademruimte van de bond.

Door de onhandige toestand is het maar de vraag hoe ‘serieus’ PSV de aanstaande strijd met Ajax neemt. De club hoopt waarschijnlijk, naast kwalificatie voor de Champions League, de grootste concurrent direct onder druk te zetten door de Johan Cruijff Schaal te prolongeren. Vorig seizoen wonnen de Eindhovenaren de eerste prijs van het seizoen door Ajax met 4-0 te verslaan. De mogelijkheid om de Johan Cruijff Schaal opnieuw te winnen komt voort uit de bekerwinst in april, waarbij de landskampioen eveneens werd verslagen (2-1).