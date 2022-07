‘Wolkom werom’: Heerenveen bevestigt terugkeer Sydney van Hooijdonk

Maandag, 25 juli 2022 om 14:27 • Tom Rofekamp

Sydney van Hooijdonk zal ook komend seizoen de clubkleuren van sc Heerenveen verdedigen, meldt de club via de officiële kanalen. De 22-jarige spits werd afgelopen halfjaar al gehuurd van Bologna, waarin hij uitgroeide tot absolute publiekslieveling in het Abe Lenstra Stadion. Met het nieuwe huurcontract voor Van Hooijdonk wordt het spitsenkoppel met Amin Sarr van vorig seizoen in ere hersteld.

Van Hooijdonk maakte afgelopen jaar een fraaie overstap van NAC Breda naar Bologna, maar kwam in zijn eerste half jaar in Italië maar mondjesmaat aan spelen toe. Daarom stond de club een verhuur aan sc Heerenveen toe, waar hij in dertien competitiewedstrijden zes treffers deed noteren. Na zijn kortstondige terugkeer naar Italië bleef Sarr als enige pure centrumspits over in de selectie van Kees van Wonderen. Met de komst van Van Hooijdonk beschikt de nieuwe hoofdtrainer van de Friezen weer over iets meer slagkracht in de voorhoede.

Technisch manager Ferry de Haan is al enkele weken in gesprek met de Italianen, die de boot in eerste instantie af leken te houden. Van Hooijdonk was voor kort tenslotte een van de weinig spitsen die trainer Sinisa Mihajlovic tot zijn beschikking had. Inmiddels zijn alle internationals teruggekeerd bij de selectie en kunnen i Rossoblù met de voltallige groep beginnen aan de voorbereiding.

De Haan toont zich op de clubsite van Heerenveen verheugd met de nieuwe huurperiode van Vann Hooijdonk. "We zijn heel blij dat het verblijf van Sydney bij ons een vervolg krijgt. We hebben er geen geheim van gemaakt dat we hem hier wilden ‘houden’. Het afgelopen halfjaar heeft hij bij ons aangetoond een absolute toegevoegde waarde te zijn, zowel op als buiten het veld. Sydney past uitstekend in de groep en met zijn mentaliteit ook perfect bij sc Heerenveen."