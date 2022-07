Vertrek Timber lijkt aanstaande; Utrecht vindt opvolger bij Schalke 04

Maandag, 25 juli 2022 om 13:50 • Kevin van Buuren • Laatste update: 14:02

FC Utrecht is zeer bedrijvig op zoek naar versterkingen voor op het middenveld. BILD en De Telegraaf weten dat de club uit de Domstad dicht bij een akkoord is met Can Bozdogan van Schalke 04. Met het aantrekken van de 21-jarige middenvelder lijkt Utrecht aan te sturen op een vertrek van Quinten Timber, die al langere tijd in verband wordt gebracht met een vertrek uit De Galgenwaard. Bozdogan wordt naar verluidt gehuurd van Schalke met een optie tot koop.

Zaterdag berichtte De Telegraaf nog dat Utrecht serieuze belangstelling heeft voor Carel Eiting, die transfervrij is na zijn vertrek bij Huddersfield Town. Ook die interesse kan niet los gezien worden van de ontwikkelingen rond Timber. De 21-jarige middenvelder staat op het lijstje van diverse clubs in binnen- en buitenland. Feyenoord toonde zich tot nog toe het concreetst, maar De Telegraaf weet dat ook Ajax en PSV Timber in de gaten houden om respectievelijk Edson Álvarez en Ibrahim Sangaré op te volgen, mochten zij bij hun club vertrekken.

Bozdogan maakte in augustus 2019 de overstap naar Schalke, dat 700.000 euro overmaakte naar 1. FC Köln. Bij zijn nieuwe club speelde de jonge middenvelder voornamelijk in Schalke Onder 19. In het seizoen 2020/21 werd hij wel bij het eerste team gehaald, waarvoor hij tot dusver achttien wedstrijden speelde. Afgelopen seizoen speelde de Duits jeugdinternational op huurbasis voor het Turkse Besiktas. Voor die club speelde de linkspoot 27 wedstrijden, scoorde hij één keer en gaf hij één assist.

Utrecht toonde zich vooralsnog zeer actief op de transfermarkt. Onder anderen Bas Dost (Club Brugge), Nick Viergever (Greuther Fürth) Taylor Booth (Bayern München II) kwamen transfervrij over. Vasilis Barkas (Celtic), Ramon Hendriks (Feyenoord), Daishawn Redan (Hertha BSC) en Modibo Sagnan (Real Sociedad) werden gehuurd. Alleen voor Luuk Brouwers (Go Ahead Eagles) werd een transfersom betaald. Verder verlieten sterkhouders Adam Maher en Simon Gustafson de club, een stap die ook basisspeler Timber dus kan gaan maken.