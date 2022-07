Feyenoord heel dicht bij transfer; ook Giménez hint op overstap

Maandag, 25 juli 2022 om 11:18 • Kevin van Buuren • Laatste update: 11:33

Feyenoord heeft de transfer van Santiago Giménez bijna afgerond, meldt de doorgaans goed geïnformeerde César Luis Merlo via Twitter. Volgens de journalist geeft de zaakwaarnemer van de spits van Cruz Azul aan ‘zeer dicht bij een overeenkomst’ te zijn en is Diego Aguirre, trainer van de Mexicaanse club, al op zoek naar een vervanger. Feyenoord zal naar verwachting een deel van de transferrechten kopen met de optie om later een groter deel van deze rechten eigen te maken.

Giménez werd de laatste tijd nadrukkelijk in verband gebracht met de Rotterdammers. Feyenoord zou een bod hebben uitgebracht van drie miljoen euro in ruil voor vijftig procent van de transferrechten van de Mexicaanse international. Merlo meldt eveneens dat Feyenoord een akkoord zal bereiken over een deel van die transferrechten. Daarbij spreekt de transferexpert over een ‘langdurig contract’ dat voor de spits klaarligt in De Kuip.

?? Santiago Giménez jugó su último partido con Cruz Azul y se va al Feyenoord. *??Su agente confirma que es inminente su traspaso. *??Diego Aguirre ya le busca reemplazo. ????https://t.co/rPMtf2YbD4 https://t.co/XKS121OJup — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 24, 2022

Ondertussen is de competitie in Mexico in volle gang. Tijdens die competitiestart bewees Giménez waarom hij interesse van Feyenoord geniet: hij scoorde driemaal in de eerste drie wedstrijden. Zondag bracht hij zijn totaal zelfs naar vijf doelpunten, door twee goals te maken in de competitiewedstrijd tegen Peubla (2-2 gelijkspel). Na afloop van die wedstrijd hintte Giménez tegen de Mexicaanse tak van ESPN op zijn aanstaande vertrek. “Ik speelde vandaag alsof het mijn laatste wedstrijd was, want er kan van alles gebeuren.”

Giménez is een linksbenige spits die in 2017 debuteerde voor Cruz Azul. Hij speelde sindsdien 105 wedstrijden voor de Mexicaanse club. Daarin maakte hij twintig doelpunten en gaf hij elf assists. Bij het nationale elftal van Mexico heeft hij in vier wedstrijden een beter moyenne. De spits maakte tot dusver twee doelpunten voor zijn land. Giménez werd geboren in Buenos Aires en is ook in het bezit van een Argentijns paspoort.