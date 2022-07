‘Ten Hag voert drastische maatregel door en legt spelers verbod op’

Maandag, 25 juli 2022 om 09:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:12

De selectie van Manchester United wordt steeds meer aan banden gelegd door Erik ten Hag. De van Ajax overgekomen oefenmeester, die door de spelers wordt geprezen om zijn harde aanpak en hoge intensiteit, heeft een nieuwe maatregelen aangekondigd en gaat alle privé koks weren. United gaat zelf vijfsterrenmaaltijden leveren bij de spelers om te voorkomen dat ze aankomen, zo meldt the Sun. Spelers maakten voorheen gebruik van hun eigen persoonlijke koks, maar volgen nu een uniek dieetplan.

Sinds de komst van Ten Hag zijn bij United al verschillende zaken de kop ingedrukt. Zo is het onder meer verboden om alcohol te nuttigen tijdens wedstrijdweken. United zal komend seizoen in de Europa League actief zijn en kent net als alle andere clubs in Engeland een overvol speelprogramma. Om de spelers optimaal aan de aftrap te laten verschijnen tijdens de start van het nieuwe Premier League-seizoen heeft Ten Hag nu een nieuwe drastische maatregel doorgevoerd.

Spelers mogen niet langer gebruik maken van hun persoonlijke koks, zo maakt the Sun bekend. Spelers als Cristiano Ronaldo en Luke Shaw staan erom bekend over een privé kok te beschikken, maar hebben van Ten Hag te horen gekregen dat deze voorlopig niet mag worden ingezet. In plaats daarvan kunnen clubchefs worden geboekt om hun eten te koken. Deze zogeheten vijfsterrenmaaltijden zullen vervolgens bij de spelers thuis worden afgeleverd. Dit om te voorkomen dat de spelers aankomen.

Ten Hag heeft vanaf zijn eerste werkdag zijn eisenpakket op tafel gelegd, waarbij discipline en gezondheidscontroles centraal staan. Andere regels die de manager heeft doorgevoerd zijn onder meer dat spelers samen moeten eten tijdens de training en wekelijks BMI-controles worden uitgevoerd. Spelers die te laat op trainingen en teambesprekingen verschijnen worden verzocht naar huis te gaan. Ook als spelers thuis zijn wordt van ze verwacht dat ze zich houden aan de persoonlijke voedselplannen, vandaar de bezorgservice van de club.