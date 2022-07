Arsenal toont opnieuw interesse in Gakpo; PSV vraagt ‘gigabedrag’

Maandag, 25 juli 2022 om 07:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:48

Arsenal toont opnieuw interesse in Cody Gakpo, zo meldt Voetbal International. Een transfer naar de Premier League lijkt er op de korte termijn echter niet in te zitten, aangezien PSV voorlopig niet wenst mee te werken aan een uitgaande transfer van de 23-jarige aanvaller. De Eindhovenaren willen zich vol focussen op de voorrondes van de Champions League en is volgens het Eindhovens Dagblad alleen bereid om Gakpo te verkopen voor een ‘giga-bedrag’.

PSV neemt het komende week in de derde voorronde van de Champions League in een tweeluik op tegen AS Monaco. De club wil hierdoor niet meewerken met transfers van Gakpo en Ibrahim Sangaré. Arsenal was eind maart al erg concreet voor Gakpo en zou de interesse in de Oranje-international nu nieuw leven in hebben geblazen. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat de aanvaller PSV een transferrecord moet gaan opleveren en dat geïnteresseerde clubs een ‘giga-bedrag’ op tafel moeten leggen. Veertig miljoen euro lijkt niet langer voldoende.

?? Cody Gakpo is terug! De 'Eindtovenaar' schiet @PSV na zeven minuten al op voorsprong ?? pic.twitter.com/rHm6OrGuud — ESPN NL (@ESPNnl) July 23, 2022

Gakpo kampte de afgelopen weken nog met een lichte blessure, maar Van Nistelrooij kon tijdens de oefenzege op Real Betis (2-1 winst) eindelijk weer beschikken over zijn sterkhouder. Gakpo wist zich direct te onderscheiden door in het laatste oefenduel voorafgaand aan de Johan Cruijff Schaal het openingsdoelpunt voor zijn rekening te nemen. Na een uitstekende balverovering van Ibrahim Sangaré eindigde de bal via een hakje van Guus Til en een prima pass van Noni Madueke bij Gakpo, die niet nadacht en de verre hoek vond.