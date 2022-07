Meerdere Europese topclubs gaan interesse in Noa Lang concretiseren

Maandag, 25 juli 2022 om 07:01 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:41

Het is zeer waarschijnlijk dat Noa Lang Club Brugge deze zomer alsnog inruilt voor een Europese topclub. Dat meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De Italiaanse journalist noemt geen namen van geïnteresseerde clubs, maar volgens hem houdt de regerend kampioen van België vast aan een vraagprijs van 20 tot 25 miljoen euro.

Romano meldt dat er binnenkort ‘belangrijke bewegingen’ verwacht kunnen worden. Rond de vijfvoudig Oranje-international is het de afgelopen tijd angstvallig stil geweest. De vleugelaanvaller heeft wel nadrukkelijk zijn zinnen gezet op een vertrek bij Club, dat ook al toegezegd heeft daaraan mee te zullen werken. Trainer trainer Carl Hoefkens besloot Lang tijdens de gewonnen Belgische Supercup tegen AA Gent (2-1) en het competitieduel met Racing Genk (3-2 winst) gewoon in de basis te posteren.

Vooral AC Milan en Arsenal aasden in de afgelopen maanden op de handtekening van Lang, terwijl Het Laatste Nieuws eerder meldde dat zijn naam ook bij clubs als Liverpool, Borussia Dortmund en Leeds United zou zijn gevallen. Volgens de Belgische krant deed Arsenal tijdens de winterse transferswindow op het allerlaatste moment nog tevergeefs een poging om de 23-jarige aanvaller naar de Premier League te halen. Meer recent leek Milan het meeste concreet. La Gazzetta dello Sport berichtte eind maart over een bod van twintig miljoen euro exclusief bonussen op Lang, dat destijds nog als ontoereikend werd gezien.

Lang - goed voor 26 goals en evenzoveel assists in 86 officiële duels voor Club - maakte vorige maand geen geheim van zijn ambities om deze zomer de Belgische Jupiler Pro League achter zich te laten. “Geloof mij nou maar: België gaat me missen als ik weg ben. Volgend seizoen gaan jullie bidden dat er een Noa Lang rondloopt in België, die dan ook nog eens zo goed kan voetballen”, zei hij in zijn ‘afscheidsinterview’ met Het Laatste Nieuws.