Gravenberch krijgt nu ook in Duitsland te maken met vergelijking uit jeugdjaren

Zondag, 24 juli 2022

Ryan Gravenberch is snel gewend geraakt bij Bayern München. In een uitgebreid interview met Kicker gaat de negentienjarige middenvelder in op zijn eerste weken bij de Duitse recordkampioen, die hem buitengewoon goed zijn bevallen. Gravenberch bespreekt onder meer zijn kansen op speeltijd én de vergelijking die men al jaren oprakelt bij het zien van zijn verschijning.

Half juni bevestigde Ajax na een lange transfersoap dat zijn diamant uit de jeugdopleiding naar Bayern zou vertrekken voor een transfersom van maximaal 24 miljoen euro. In de kleine maand die Gravenberch bij de Duitse grootmacht is, 'is alles veranderd'. "Een nieuwe club, nieuwe teamgenoten, een nieuwe trainer. Maar het voelt geweldig. Ik raak langzaam gewend aan de intensiteit van de training en de eisen die hier worden gesteld", aldus de Nederlander.

Duitsland moet op zijn beurt ook gewend raken aan Gravenberch. Sinds zijn aankomst in Beieren valt men de gelijkenissen met één wereldspeler wel heel erg op: Paul Pogba. "Die heb ik vaker gehoord", reageert 'Paul' Gravenberch. "De vergelijking met Pogba is er al sinds ik in de jeugd bij Ajax zat. Ik vind het moeilijk om me met hem te vergelijken, maar we hebben wel wat gelijkenissen: de manier waarop hij over het veld beweegt en zijn lichaam. Hij is ook groot en heeft lange benen."

Dat er met Leon Goretzka onlangs een belangrijke concurrent voor een basisplaats wegviel met blessureleed vormt een kans voor Gravenberch. Dat steekt de middenvelder zelf ook niet onder stoelen of banken. "Het is vervelend voor hem, maar het is een mogelijkheid voor mij om mezelf te laten zien aan de trainer. Mijn doel is om zo snel mogelijk deel te gaan uitmaken van de basiself. Dan wordt de weg naar het nationale team ook een stuk makkelijker."

Gravenberch hoopt op een uitverkiezing voor het Nederlands elftal tijdens het aankomende WK in Qatar. De jongeling behoorde afgelopen EK wel tot de definitieve selectie van toenmalig bondscoach Frank de Boer, maar raakte onder opvolger Louis van Gaal uit de gratie vanwege een vormdip. In totaal kwam Gravenberch sinds zijn debuut in maart 2021 tot tien interlands, waarin hij één keer scoorde. In de nacht van zaterdag op zondag kwam hij voor Bayern nog een half uur in actie tijdens het verloren oefenduel met Manchester City (1-0).