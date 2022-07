Slot moet snel knoop doorhakken: Boëtius hoort lokroep uit de Bundesliga

Zondag, 24 juli 2022 om 23:08 • Tom Rofekamp

Hertha BSC staat op het punt om Jean-Paul Boëtius te contracteren, weet Kicker. De 28-jarige middenvelder kan daarmee tóch kiezen voor een carrièrevervolg in de Bundesliga, na zijn transfervrije vertrek bij FSV Mainz 05. Boëtius trainde de afgelopen tijd mee bij Feyenoord en kreeg in meerdere oefenwedstrijden zelfs speeltijd van trainer Arne Slot, waardoor de geruchtenmolen over een terugkeer bij zijn oude club begon te draaien.

Het doorgaans betrouwbare 1908.nl publiceert zondagavond een tweet van een Hertha BSC-insider, die de maandageditie van Kicker heeft ingezien en de informatie kan bevestigen. Daarmee lijkt de nummer zestien afgelopen Bundesliga-seizoen Feyenoord sowieso af te troeven, mochten de Rotterdammers hun jeugdexponent weer in de armen willen sluiten. De enkelvoudig Oranje-international stond namelijk volgens De Telegraaf wel degelijk open voor een derde periode bij Feyenoord.

Boëtius kwam tijdens de oefennederlaag tegen Olympique Lyon zondag wederom binnen de lijnen bij Feyenoord en maakte geen onaardige indruk. Ook Slot bleef in de persconferentie achteraf schimmig over een eventuele contractaanbieding voor de verloren zoon. Feyenoord zag in de persoon van Sebastian Szymanski al wel een aanvallende middenvelder komen, maar Boëtius - van originele een vleugelspits - zou ook een alternatief kunnen zijn als Wilfried Gnonto niet haalbaar lijkt.

Boëtius maakte in 2012 bij Feyenoord zijn debuut als profvoetballer. Drie jaar later vertrok hij voor twee miljoen naar FC Basel. Na een mislukt avontuur in Zwitserland keerde Boëtius in 2017 terug in De Kuip. Zijn tweede periode bij Feyenoord werd echter geen succes, mede vanwege disciplinaire problemen. Toch besloot Mainz zo'n 3,5 miljoen euro neer te tellen; 2 miljoen meer dan Feyenoord een jaar eerder aan Basel had betaald. Boëtius spendeerde vier jaar bij Mainz, voordat hij deze zomer op Varkenoord terugkeerde.