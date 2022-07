Ommekeer bij Koundé lijkt compleet: Fabrizio Romano meldt naderend jawoord

Zondag, 24 juli 2022 om 21:27 • Tom Rofekamp

Jules Koundé staat op het punt akkoord te gaan met de contractaanbieding van Barcelona, aldus Fabrizio Romano. De 23-jarige verdediger heeft dat via zijn zaakwaarnemers laten weten aan de club. Daarmee lijkt Barcelona dan toch Chelsea af te troeven, dat lange tijd toescheen als de vervolgbestemming van Koundé. Clubwatcher Gerard Romero gaat zelfs al zo ver als het persoonlijk verwelkomen van de Fransman op Twitter.

Hoewel het papierwerk nog getekend moet worden, lijkt Barcelona na Andreas Christensen zijn volgende defensieve versterking binnen te hebben. In het tijdsbestek van één weekend zijn de kaarten volledig anders geschud. Waar er vrijdagavond nog een akkoord werd gemeld tussen Chelsea en Koundé, schreef Romero nog geen halve dag later dat Barcelona overeenstemming had bereikt met Sevilla over een transfer. Romano voegt daar nog voor het aanbreken van de maandag aan toe dat Koundé bereid is het contractvoorstel van de Catalanen te accepteren.

"Bedankt! We wachten op je in Barcelona, je nieuwe thuis", schrijft Romero zelfs al in een tweet geadresseerd aan het account van Koundé. Chelsea maakte zich al op zijn nieuwe stopper te verwelkomen, daar het beet leek te hebben met een bod van 65 miljoen euro en een jaarsalaris van negen à tien miljoen euro. The Blues pakten door voor Koundé toen duidelijk werd dat Nathan Aké niet haalbaar was. Het jeugdexponent van de club stond bovenaan het wensenlijstje, maar zijn huidige broodheer Manchester City gaf te kennen dat de Nederlander niet te koop was.

Koundé was er al niet bij toen Sevilla een reis naar Zuid-Korea ondernam en zal ook ontbreken wanneer de Andalusische ploeg op het vliegtuig naar Lagos stapt. Daar zal een trainingskamp worden belegd met 31 spelers. De verdediger is in afwachting van zijn transfer en wordt door de club voorlopig buiten de groep gelaten. De Fransman volgt een individueel trainingsprogramma. Het akkoord met Barcelona maakt vermoedelijk ook een einde aan de vermeende interesse in Iñigo Martínez, wiens naam in verband werd gebracht met Barça.

Raphinha

Het is niet voor het eerst dat de Catalanen Chelsea lijken af te troeven. Vorige week leek het erop dat Raphinha van Leeds United naar het westen van Londen zou verhuizen. De Braziliaanse vleugelspeler wachtte echter op het verlossende telefoontje uit Catalonië en heeft inmiddels zijn debuut gemaakt en gescoord in de met 6-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Inter Miami. Ook was hij verantwoordelijk voor het enige doelpunt in de vriendschappelijke el Clásico van zondag. Mocht de deal met Koundé snel beklonken worden dan zal ook hij zich melden in de Verenigde Staten. Barcelona neemt het nog op tegen Juventus, New York Red Bulls en het Mexicaanse Pumas UNAM.