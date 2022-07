‘Ik wil kansen creëren voor voetballers die ik zelf niet heb gehad’

Net zoals zoveel jongens had ook Shailesh Dwarka op jonge leeftijd een voetbaldroom. Hij liep stages bij clubs als PSV en FC Utrecht, maar uiteindelijk lukte het hem net niet om die droom ook te realiseren. Het ontbrak Shailesh aan begeleiding, advies en ondersteuning. Met zijn voetbalinstituut Football Ambitions wil hij talentvolle voetballers van deze tijd de kans geven om zichzelf in de kijker te spelen bij bvo’s.

“Ken je de uitdrukking ‘op de bonnefooi’?”, zo opent Shailesh het gesprek. “Ik ben regelmatig op de bonnefooi naar clubs toe gegaan. Dan meldde ik mezelf aan en zei ik: Ik heb bij deze clubs stage gelopen, zou je me een kans willen geven? Dat komt vaak best amateuristisch over. Je hebt de kennis en de begeleiding niet. Daarnaast mis je de ondersteuning van een ouder persoon.” Aan een gebrek aan ambitie en kwaliteit, lag het volgens Shailesh niet. “Ik speelde bij Elinkwijk, had redelijk veel talent. Misschien niet voldoende voor Ajax en PSV, maar had ik bij NAC Breda of FC Den Bosch gespeeld, dan had ik het waarschijnlijk wel gehaald.”

Via David Endt kwam Shailesh uiteindelijk in Londen terecht bij Barnet, dat op dat moment op het vierde niveau van Engeland actief was. “Ik ging daarheen, alleen toen kreeg ik er de kans niet om stage te lopen. Ik had al voor twee weken geboekt, maar na dag één hoorde ik dat het hem niet ging worden. In Londen ben ik vervolgens weer bij heel veel clubs langsgegaan, ook weer op de bonnefooi. Ik was al 22 jaar en toen had ik het ook echt wel gezien. Ik dacht: laat maar zitten, ik ga wel iets anders zoeken.”

‘Iets anders’ werd uiteindelijk ondernemen, waarna Shailesh besloot om op zijn 24ste te gaan studeren, omdat hij naar eigen zeggen het gevoel had dat hij zich persoonlijk niet verder kon ontwikkelen. “Eigenlijk ben ik best van ver gekomen”, geeft hij trots aan. “Ik woonde in Suriname van mijn eerste tot mijn achtste. Aangekomen in Nederland werd er vervolgens om mij nog steeds onbekende reden verondersteld dat ik een leerachterstand had. Ik werd hierdoor een stapelaar. Ik ben begonnen op speciaal onderwijs, ging naar niveau twee op het mbo en heb uiteindelijk niveau vier afgemaakt. Op mijn 24ste ben ik Sport Management & Ondernemen gaan studeren aan de Hogeschool van Amsterdam. Vier jaar later studeerde ik af. In het begin wilde ik niks in de voetbalwereld doen, omdat ik het maar een cowboywereld vond. Na aandringen van een kennis, Abhay Ramautarsingh ben ik mij toch gaan verdiepen in de voetbalmakelaardij. Via Abhay ben ik in aanraking gekomen met Gwendell van Riemsdijk. Zodoende ben ik voor mijn afstudeerstage bij Van Riemsdijk Academie stage gaan lopen. “Daar heb ik ervaring opgedaan met hoe je spelers moet introduceren, hoe communiceer je met bvo’s etcetera.” Uiteindelijk heb ik mijn scriptie, die over het verbeteren van de werkwijze in de zaakwaarnemerswereld ging, afgesloten met een 9.

Het werk bij Van Riemsdijk kon Shailesh echter niet fulltime doen, wat hem deed besluiten om na zijn afstuderen op de Zuidas te gaan werken. “Omdat ik daar zoveel werkte, moest ik stoppen bij de academie van Gwendell”, vertelt Shailesh. “Ik heb daar veel geleerd en merkte dat daar echt mijn passie lag. Na een jaar begon het toch weer te kriebelen. Hemn Ali zocht toen contact met mij. Hij viel af bij FC Utrecht, waar hij vier keer in de week trainde en op zaterdag een wedstrijd speelde. Hij had opeens heel veel tijd over en gaf aan dat hij het leuk vond om trainingen te geven. Ik had altijd het idee dat ik jongens wilde begeleiden die van huis uit niet de juiste stimulans en begeleiding kregen om hun voetbaldroom te verwezenlijken. Ik wilde nooit op het trainingsveld staan, maar Hemn Ali wilde dat wel. Ik dacht: waarom kunnen we geen mooie combinatie maken? Dan verzorgt hij de trainingen en doe ik de rest eromheen.”

“In augustus 2020 hebben we op papier gezet hoe we het wilden aanvliegen”, vervolgt Shailesh. “In september zijn we vervolgens de trainingen gestart met een zestal jongens. We hebben ons gefocust op de beste amateurvoetballers van Utrecht en nu zitten we tegen de 110 spelers aan.” Door middel van de wedstrijden tegen bvo’s wil Shailesh de talenten bij Football Ambitions de kans geven om zichzelf in de kijker te spelen. “Mochten clubs meer informatie willen, dan weet ik van de interesse. Dat houdt de lijntjes kort. Willen ze een bepaalde speler nog een keer zien, dan maak ik een afspraak dat er een scout gaat kijken bij een amateurvereniging. Zo krijg ik het voor elkaar om heel veel jongens aan een stageplek bij een bvo te helpen. Tijdens de coronapandemie mochten er twintig jongens stage lopen. Vijf hiervan werden er aangenomen en dertien maakten er de stap naar de grotere amateurclubs. Dit seizoen mochten er al 19 jongens op stage komen, zijn er 10 naar een bvo gegaan en hebben ze in totaal 46 stages gelopen. Sommige jongens mogen bij vier of vijf clubs op proef komen. Dat begeleid ik helemaal, zodat hun hoofd niet direct helemaal op hol wordt gebracht.”

Shailesh wil graag een misverstand uit de wereld helpen. “Wij zijn een voetbalinstituut en geen voetbalschool, want wij richten ons ook op alles wat naast het voetbal speelt. Deze dingen hebben invloed op hoe een speler op het veld staat. Denk aan een voedingsdeskundige en een mindset coach. Wat wij bieden staat ook niet in verhouding tot wat de spelers betalen. Ze betalen vijftig euro per maand en dan kunnen ze gebruik maken van alle diensten.” Shailesh geeft aan dat het hem uiteindelijk nooit om het geld is gegaan. “Ik wil jongens de mogelijkheid geven om aan zichzelf te werken en zowel op als naast het veld te groeien en kansen te creëren voor voetballers die ik zelf niet heb gehad. Mensen die mij een beetje kennen en zien wat ik doe, noemen mij vaak een maatschappelijk werker. Het gaat niet alleen om goed voetballen, maar alles eromheen. Hoe gaan spelers ermee om als ze een stage niet halen en ze moeten er nog vier lopen of als het niets wordt met een carrière in het voetbal? Sommige jongens hebben te maken met armoede of zijn met de politie in contact geweest. Dit en nog veel meer zijn dingen waar ik mij op richt bij de spelers.”

Shailesh laat weten regelmatig gebeld te worden door maatschappelijk werkers of ouders. “Wij hebben best een grote invloed op deze spelers. Wij zijn heel intensief bezig met jongens van Onder 16 t/m Onder 19, maar bieden onze diensten al aan vanaf Onder 11.” Shailesh groeide zelf op met een alleenstaande moeder en zijn drie zussen en miste de begeleiding of stimulans van huis uit. “Bij Football Ambitions proberen we een omgeving te creëren om er het maximale uit te halen, waarbij voetbal als middel wordt gebruikt. Dat komt doordat voetbal mijn ding is. Het had net zo goed een andere sport kunnen zijn.”

Scouten jullie zelf eigenlijk ook spelers?

Wij zijn een aanvulling op wat voetbalverenigingen aanbieden. Daarom proberen wij zeker ook jongens zelf te scouten. Verenigingen of trainers kijken vaak naar het teambelang. Als ze drie of vier rechtsbacks hebben, zetten ze één rechtsback ook wel eens links- of rechtsbuiten. Zo gaat een jongen die niet op zijn positie speelt zichzelf niet in de kijker spelen. Wij willen wel echt de beste amateurvoetballers bij elkaar halen. We maken een wedstrijdgroep per lichting en die spelen tegen bvo’s. Wij geven ook nooit de garantie dat spelers het honderd procent zeker gaan halen. Wij bieden wel een podium. We willen ver weg blijven van voetbalscholen. Nogmaals, voor ons gaat het niet om het geld. Dat is niet de reden dat ik dit voetbalinstituut ben begonnen.”

Waar letten jullie naast voetbalkwaliteiten nog meer op?

“Wij kijken ook naar de persoonlijkheid. Is een jongen introvert of extravert? Wij geven aan hoe iemand zich het beste kan presenteren bij een bvo. Ik vind dat belangrijk voor de oudere jongens, want laten we eerlijk zijn, vanaf de Onder 17 kun je al je debuut maken bij een eerste elftal. Dan moet je al een bepaalde persoonlijkheid naast je voetbalkwaliteiten hebben. Een stage is leuk, dan kun je jezelf in de kijker spelen, maar bvo’s in Nederland kijken wel enorm kritisch naar je. Ze moeten vaak wel al de potentie zien voor het eerste elftal, anders word je niet aangenomen. Ik zeg altijd tegen die jongens: ‘Jullie kiezen hier zelf voor, hè. De voetbalwereld is nu eenmaal geld verdienen. Als ze geen geld op je kunnen verdienen, is de kans klein dat ze je aannemen. Wij selecteren op dezelfde manier als de bvo’ s, zodat we de overstap qua niveau van Football Ambitions naar bvo’s zo klein mogelijk maken. Doordat de beste jongens bij ons voetballen is de slagingskans veel hoger.”

Heb je voorbeelden van enkele succesverhalen?

“Een van onze spelers heeft stage gelopen bij FC Den Bosch, Vitesse en PEC Zwolle. Telkens haalde hij het niet, maar dat was een jongen die enorm stil was. Daarin hebben we hem wel echt meegegeven dat hij zich op een bepaalde manier moet kunnen presenteren. Toen hebben we hem aangeleerd om af en toe een praatje te maken. Ik geef zo nu en dan privétrainingen om iemand voor te bereiden voor een stage. Dan trainden we een uurtje en spraken we anderhalf uur met elkaar. Dat vond hij verschrikkelijk, maar daardoor heeft hij wel geleerd hoe hij bepaalde dingen onder woorden moet brengen. Hij was hierdoor zodanig gegroeid dat hij zijn vierde stage haalde bij Almere City. Hij is een van de betere, iedereen is lovend over hem en hij geeft ook training bij ons. Als je me dat een jaar geleden had gezegd, had ik je voor gek verklaard.”

“Een ander voorbeeld, is een jongen die vorig jaar twee stages heeft gelopen. Bij Vitesse speelde hij niet goed, maar bij Almere City werd zijn stageperiode verlengd. Hij dacht echt dat hij aangenomen zou worden, maar dit bleek niet het geval. Dat was zo’n dreun voor die jongen. Hij kon niet meer normaal functioneren en z’n zelfvertrouwen was verdwenen. Hij dacht dat zijn talent weg was. Met hem hebben we ook veel gesproken. Er was nog wel interesse van bvo’s, maar toen hebben we hem in bescherming genomen door hem even geen stage te laten lopen. Wij dachten dat hij niet zou kunnen laten zien wat hij in zijn mars had. Na drie, vier maanden kreeg hij weer plezier in het spelletje en maakte hij weer goals. Binnen de kortste keren stonden er vijf bvo’s langs de kant. Onder andere SC Heerenveen, FC Utrecht, PSV en Almere City kwamen kijken. Uiteindelijk heeft hij een contract bij FC Utrecht getekend.”

“Tot slot heb ik nog een derde voorbeeld van een jongen met een mooi verhaal. Hij is eveneens vijftien en liep vorig jaar stage bij Go Ahead Eagles, maar wij vonden dat hij veel meer in zijn mars had. Toen hebben we hem geadviseerd om een tussenstap te maken, van Hercules naar Alphense Boys. Hier had hij een jaar om te vlammen. Hij bleef bij ons trainen, speelde tegen topclubs en door goed te spelen vestigde hij de aandacht op zich. Ajax en Feyenoord toonden voorzichtige interesse, maar via een stage gaat ook hij komend seizoen bij FC Utrecht spelen.”

Bij Football Ambitions hebben we gezien dat het snel kan gaan. Kijk naar Isaiah Ahmed. Isaiah speelde al bij Alphense Boys Onder 16, maar het lukte in twee seizoenen niet om uitgenodigd te worden voor stages. Eenmaal bij Football Ambitions werd hij uitgenodigd voor vijf stages, na zijn stages koos hij voor SC Heerenveen en in zijn eerste jaar kreeg hij daar een tweejarig profcontract aangeboden.

Heb je nog bepaalde doelen of ambities op de korte of lange termijn?

“Eind vorig jaar wilde ik met Football Ambitions wedstrijden spelen in het buitenland. Binnen een paar maanden werden we uitgenodigd voor meerdere internationale toernooien in Portugal, waaraan allemaal internationale bvo’s meededen. We werden twee keer vijfde van de zestien teams. We versloegen onder andere Real Betis, Sporting Lissabon en speelden gelijk tegen KRC Genk en Paris Saint-Germain, terwijl het allemaal dezelfde lichtingen waren. Een ander doel is uitbreiden. We zijn nu gevestigd in Utrecht en Amersfoort, maar ik wil meer jongens kunnen bereiken. In Utrecht zitten we bijvoorbeeld vol. Als we er geen stop op zetten dan krijgen we jongens uit Enschede, Rotterdam, Den Haag en zelfs België, maar ik wil die jongens wel elke week zien op zondag. Wij willen progressie ook kunnen meten. Als dat niet kan, dan heeft het eigenlijk geen zin. “Wat ik tot slot ook ambieer is dat we gaan faciliteren dat de jongens elke zondag voor de training eerst een uur aan hun school zitten voor ze gaan trainen. Laten we eerlijk zijn: slechts tien procent gaat echt zijn brood verdienen met voetbal. Ik vind school wel heel belangrijk, dus daar wil ik ook meer de focus op leggen. Dit sluit aan op onze werkwijze waarbij wij echt kijken naar de behoeftes van het individu.

Tot slot, waar ben je het meest trots op?

“In het begin wilde geen enkele amateurvereniging in de regio met ons samenwerken. Ze zagen de meerwaarde er niet van in, maar nu zien ze wel dat wij echt een toevoeging zijn. We hebben bijvoorbeeld een afspraak met USV Hercules, een van de grootste verenigingen van Utrecht, dat jongens één keer per maand de wedstrijden tegen bvo’s mogen spelen. In het begin deden er soms jongens van Hercules stiekem met ons mee, dat wilde ik niet. Zij werden hier de dupe van, want ze zaten zaterdag op de bank bij hun elftal als iemand erachter kwam. Na twee jaar is het wel gelukt om zo’n samenwerking tot stand te brengen, omdat wij open zijn over onze intenties en werkwijze. Wij zijn er niet om amateurverenigingen te vervangen, maar echt ter aanvulling van hen. Het draait om de ontwikkeling van de spelers.”

*De namen van de spelers zijn bij Voetbalzone bekend, maar worden om de privacy van de spelers te respecteren hier niet gedeeld.