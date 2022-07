‘Roma worstelt met Wijnaldum-deal en overweegt Nederlander als alternatief’

Zondag, 24 juli 2022 om 20:14 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:19

Georginio Wijnaldum leek hard op weg naar AS Roma, maar de Italianen lopen op één cruciaal punt in de onderhandelingen met Paris Saint-Germain vast. Volgens La Gazzetta dello Sport eisen de Fransen dat Roma een verplichte optie tot koop laat opnemen in het huurcontract van de middenvelder, terwijl i Giallorossi liever een vrijblijvendere deal sluiten. Daarom kijken de Romeinen ook om zich heen in de eigen competitie, waar Jerdy Schouten de aandacht heeft getrokken.

Trainer José Mourinho ziet met Wijnaldum zijn ideale middenveld vorm krijgen, daar Nemanja Matic deze zomer ook al op voorspraak van Portugees naar Italië kwam. PSG doet al flink water bij de wijn om de 31-jarige Nederlander te lozen, daar het akkoord is gegaan komend seizoen de helft van zijn jaarsalaris (dat negen miljoen euro bedraagt) door te betalen. De regerend Frans landskampioen wil daar echter wel een verplichte koopoptie tegenover laten staan van rond de twaalf miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gegeven de leeftijd van Wijnaldum wil Roma daar liever niet aan. De eventuele komst van de 25-jarige Schouten is een ander verhaal. De middenvelder van Bologna moet ongeveer hetzelfde kosten als zijn zes jaar oudere evenknie, maar wordt gezien als een duurzamere optie. Een ander alternatief is Davide Frattesi, die afgelopen seizoen een sterk seizoen draaide bij Sassuolo. Roma is al geruime tijd bezig de middenvelder naar zijn geboorteplaats terug te halen, maar liep aan tegen zijn prijskaartje van liefst 35 miljoen euro.

Wijnaldum wordt echter nog altijd als meest reëele optie gezien in het Stadio Olimpico. De 86-voudig Oranje-international werd recentelijk ook in verband gebracht met een terugkeer bij PSV, maar geeft met het oog op het WK in Qatar voorkeur aan een dienstverband in Rome. Bij Roma zou Wijnaldum te maken krijgen met landgenoten Rick Karsdorp en Justin Kluivert, al staat laatstgenoemde op de nominatie om deze zomer verkocht te worden. Eerder deze transferperiode haalden de Romeinen naast Nemanja Matic ook Paulo Dybala, Zeki Celik en Mile Svilar al naar de Italiaanse hoofdstad.