Inspiratieloos Feyenoord moet in De Kuip eerherstel toestaan aan Bosz

Zondag, 24 juli 2022 om 18:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:44

Feyenoord heeft zondag opnieuw niet kunnen imponeren in een voorbereidingsduel. Arne Slot zag zijn elftal in een zonovergoten Kuip nauwelijks iets creëren tegen Olympique Lyon, dat via onder meer een hard afstandsschot van Alexandre Lacazette uitliep naar een 0-2 zege. Een opsteker voor Peter Bosz, die zijn elftal een dag eerder dramatisch onderuit zag gaan bij Willem II (5-0). Voor Feyenoord is het de derde nederlaag in vier oefenwedstrijden.

Slot begon met de sterkst mogelijke formatie die beschikbaar was, zonder de geblesseerd geraakte Gernot Trauner. Omdat de Rotterdammers na het vertrek van Tyrell Malacia geen enkele linksback hebben, richt rechtsback Marcus Pedersen zich voorlopig op die positie. De Noor haakte in de rust af, ogenschijnlijk met lichte klachten. Mimeirhel Benita, die overkwam uit de Onder 21, bezette de rechtsbackpositie. Sebastian Szymanski, die sinds kort gehuurd wordt van Dinamo Moskou, zat al bij de wedstrijdselectie, maar was nog niet fit genoeg om te spelen. Slot kondigde voorafgaand aan dat er snel meer nieuwe spelers worden verwacht.

Bosz zag zaterdag zijn (voornamelijk) tweede keus dramatisch afgaan op bezoek bij Willem II (5-0) en stelde nu het grootste deel van zijn beste elf namen op. Lucas Paquetá speelde op het middenveld, terwijl de van Arsenal overgenomen Lacazette de spitspositie bezette. Nicolás Tagliafico, recentelijk overgenomen van Ajax, was in De Kuip aanwezig, maar zat niet bij de wedstrijdselectie.

Voorafgaand aan de wedstrijd bracht De Kuip een emotioneel eerbetoon aan zijn overleden supporters, wiens namen op een enorm spandoek werden getoond. Beide elftallen leken vanaf het startsignaal bevangen door de hitte in De Kuip, waar het bij aanvang zeker dertig graden Celcius was. Feyenoord creëerde in de openingsfase via uitstekende passes van Benita twee mogelijkheden. Eerst schoot Patrick Walemark uit een lastige hoek over, daarna maaide de vrije Jens Toornstra uit de stuit over een lastig bespeelbare bal heen.

?? Alexandre Lacazette laat zijn klasse zien met een knal van afstand: 0-1 voor @OL ?? #feyol pic.twitter.com/ujoTe4xzrZ — ESPN NL (@ESPNnl) July 24, 2022

Lyon leek zich niet bovenmatig in te willen spannen, maar greep via Lacazette na ruim een half uur de leiding. De centrumspits kreeg alle ruimte om op 35 meter van het doel van Feyenoord open te draaien en vervolgens een harde 'zwabberbal' te produceren. Het afstandsschot was Justin Bijlow via de binnenkant van de paal te machtig: 0-1. Zwak verdedigen kostte Feyenoord op slag van rust de 0-2, die door Jeff Reine-Adelaide na een doorgekopte hoekschop in vrijheid kon worden ingetikt.

In de tweede helft liet Lyon nauwelijks meer iets zien en beperkte de ploeg van Bosz zich tot verdedigen. Lange tijd kon Feyenoord geen vuist maken, totdat Paquetá de bal 25 minuten voor tijd zomaar inleverde. Danilo werd weggestuurd en stuitte met links op de voeten van Anthony Lopes. Feyenoord kwam steeds dichterbij, maar niet dichter dan een gekeerd schot in de korte hoek van invaller Alireza Jahanbakhsh.