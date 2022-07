Janssen zal dubbel gevoel overhouden aan clash tussen Van Bommel en Buijs

Zondag, 24 juli 2022 om 18:36 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:38

Royal Antwerp heeft de allereerste competitiewedstrijd van het seizoen 2022/23 in winst omgezet. Op bezoek bij het KV Mechelen van Danny Buijs zegevierde de ploeg van trainer Mark van Bommel dankzij een dubbelslag van spits Michael Frey met 0-2. De zege zal invaller Vincent Janssen gemengde gevoelens hebben opgeleverd, daar beide goals afkomstig waren van zijn directe concurrent.

Van Bommel liet Toby Alderweireld wél in de basis starten. De veelprezen aanwinst deed na een half uur van zich doen spreken met een splijtende crosspass op Frey. De Zwitser nam de bal aan uit de lucht, stuurde drie verdedigers het bos in met een fraaie kapbeweging en rondde af in de rechterbovenhoek. Vier minuten later kon Frey ook zijn tweede seizoentreffer noteren. Dries Wouters werkte zowel Pieter Gerkens als Ritchie De Laet tegen de grond in het strafschopgebied, waarna arbiter Erik Lambrechts naar de stip wees.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Antwerp komt op voorsprong ?? Een splijtende pass van Toby Alderweireld en een heerlijke aanname van Frey zorgen voor een schitterend doelpunt ??#ZiggoSport #KVMRAFC #JupilerPL pic.twitter.com/lz3wm9JFJ4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 24, 2022

Frey nam plaats achter de bal en schoot deze aanvankelijk nog tegen Gaëtan Coucke aan. De doelman van Mechelen zag het leer echter tot zijn spijt alsnog het doel in rollen. Mechelen zelf kwam voor rust niet verder dan een schot van Julien Ngoy op de paal. Na de thee kwam de ploeg van Buijs een stuk beter voor de dag. Het was Mechelen dat op zoek ging naar de aansluitingstreffer, die echter niet meer zou vallen. Janssen maakte zijn entree in de 66ste minuut en kon net als afgelopen donderdag tegen Drita (0-0) geen onuitwisbare indruk achterlaten. Bij Mechelen kwam Alessio Da Cruz (onder meer ex-FC Twente en -FC Groningen) twintig minuten voor tijd nog binnen de lijnen.