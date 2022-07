Peter Bosz legt voordelen uit van Malacia ten opzichte van Tagliafico

Zondag, 24 juli 2022 om 17:48 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:16

Peter Bosz is van mening dat Tyrell Malacia wellicht een betere optie als linksback voor Olympique Lyon was geweest dan Nicolás Tagliafico. Malacia was al persoonlijk rond met de club van trainer Bosz, maar verkoos Manchester United uiteindelijk boven een dienstverband in de Ligue 1.

Na het mislopen van Malacia schakelde Lyon door naar Tagliafico. De 29-jarige Argentijn liet Ajax na 4,5 jaar achter zich en maakte uiteindelijk voor 4,2 miljoen euro de overstap naar les Gones. “Daar heb ik geen druk op hoeven te zetten”, zei Bosz zondag voorafgaand aan het oefenduel met Feyenoord tegenover ESPN. “Ik ben heel blij dat hij is gekomen. Ik werk met de club goed samen, de mensen kennen mijn wensen.”

Lyon had lange tijd goede hoop op de komst van Malacia, maar moest verbitterd toezien hoe de Oranje-international zelf een streep door de transfer zette. “'Ik vind het twee verschillende types”, zei Bosz over Malacia en Tagliafico. “Eentje is meer voor de korte termijn. Die staat er meteen, heeft meer ervaring. Malacia is jonger, had op de langere termijn meer restwaarde en zou voor de club daarom misschien wat beter zijn geweest.”

Bosz mocht tijdens de zomerse transferwindow bij Lyon tot nog toe vijf versterkingen verwelkomen. Naast Rémy Riou (SM Caen), slaagde de Nederlandse oefenmeester erin om met Corentin Tolisso (Bayern München) en Alexandre Lacazette (Arsenal) twee voormalige publiekslievelingen van de club transfervrij binnen te halen. Net als voor Tagliafico legden de Fransen ook een transfersom op tafel voor Johan Lepenant. De verdedigende middenvelder kwam voor 4,25 miljoen euro over van SM Caen.