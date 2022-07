Ibrahimovic imponeert met post op Instagram: ‘Alleen op papier 40 jaar’

Zondag, 24 juli 2022 om 17:35

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Zlatan Ibrahimovic kwam afgelopen seizoen nauwelijks aan spelen toe, maar de veertigjarige spits van AC Milan wil van geen stoppen weten. Ibrahimovic laat op zijn eigen Instagram-pagina blijken volledig afgetraind aan zijn 28e (!) seizoen als profvoetballer te beginnen. "Uit ander hout gesneden", schrijft Ibrahimovic bij zijn foto, die indruk maakt op zijn bekende en minder bekende volgers. "Alleen op papier veertig jaar oud", schrijft de Italiaanse rapper Junior Cally.