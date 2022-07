Blind focust zich op drie posities bij Ajax: ‘Verwacht nog wel een gesprek’

Zondag, 24 juli 2022 om 17:14 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:23

Daley Blind verwacht op korte termijn met trainer Alfred Schreuder in gesprek te gaan over de positie waarop hij zich komend seizoen moet focussen. De 92-voudig international van Oranje speelde het afgelopen seizoen vanwege de aanwezigheid van Lisandro Martínez overwegend als linksback bij Ajax. Met Owen Wijndal hebben de Amsterdammers echter een nieuwe concurrent voor die positie aangetrokken.

“Ik heb nog niet heel uitgebreid met Schreuder gesproken”, vertelt Blind tegenover Ajax Life. “Toen hij werd aangesteld, hebben we kort over de telefoon gesproken. Ik verwacht dat er deze week nog wel een gesprek komt. Ik focus mij op de linksbackpositie, centraal achterin en op het middenveld. Uiteindelijk wil ik gewoon altijd spelen en belangrijk zijn voor het elftal, ook om in beeld te blijven bij Oranje.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Schreuder gaf zaterdag in gesprek met Voetbal International aan in Blind ook een optie voor het middenveld te zien. “Elke speler heeft kwaliteiten en Daley Blind is een heel belangrijke speler. Ik heb hem nog niet als middenvelder gebruikt, maar ik heb wel het gevoel dat hij dat heel goed zou kunnen. Tactisch is hij zo goed, één van de besten, dat hij denk ik heel weinig moeite heeft als hij moet schakelen van positie”, aldus Schreuder.

Ajax zag tijdens de zomerse transferwindow verschillende basisspelers vertrekken, maar wist in de persoon van Wijndal, Calvin Bassey en Francisco Conceição al verschillende aanwinsten te verwelkomen, terwijl Brian Brobbey definitief terugkeerde naar Amsterdam. De vele wisselingen in de selectie zijn ook Blind opgevallen. “Volgens mij zijn alleen Dusan Tadic, Perr Schuurs en ik nog over van het seizoen 2018/19. En Lisandro Magallán natuurlijk, die nu weer terug is”, geeft de verdediger aan. Je ziet dus hoe snel zo’n team verandert. Ik moet zeggen dat het dit jaar wel extreem is met de uitgaande en inkomende transfers. Je probeert altijd een bepaalde basis te houden, maar die is er met Davy Klaassen, Steven Berghuis, Jurriën Timber, Tadic en ik nog wel.”