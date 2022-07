Arne Slot ontkent opvallend genoeg de informatie van Fabrizio Romano

Zondag, 24 juli 2022 om 17:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:39

Arne Slot heeft intern niets gehoord over de vermeende belangstelling van Benfica voor Fredrik Aursnes. De Portugese topclub heeft volgens Fabrizio Romano de gesprekken geopend met Feyenoord voor de 26-jarige middenvelder. "Wat betreft Fredrik lees ik ook dingen", zegt Slot zondag voorafgaand aan het thuisduel met Olympique Lyon tegenover ESPN.

Benfica zou bereid zijn om vijftien miljoen euro neer te tellen voor Aursnes, maar Feyenoord weet daar als gezegd niets over. "Als een speler een goed seizoen heeft gehad, en daar zijn er vrij veel van bij ons, dan staan ze altijd in de belangstelling van andere clubs. Op dit moment is er niks concreets wat betreft clubs die zich bij ons hebben gemeld. Zolang dat zo is heeft het weinig zin om over geruchten na te denken."

Transfernieuws proberen los te weken bij Arne Slot: onmogelijk. ??#feyol pic.twitter.com/HSNCex4mmt — ESPN NL (@ESPNnl) July 24, 2022

Slot verlengde deze week zijn contract bij Feyenoord tot medio 2025. "We zijn erover in gesprek gegaan, best wel een lange periode moet ik zeggen. Uiteindelijk is het geëffectueerd in een jaar erbij." Of daar ook een salarisverhoging tegenover staat, wil Slot niet prijsgeven. "Vind je het goed als ik de exacte details voor mezelf houd? Maar ik ben heel blij dat ik nog een jaar langer bij Feyenoord ben, want we hebben vorig jaar een geweldig jaar gehad: alle reden om langer te blijven."

Feyenoord versterkte zich deze week met Sebastian Szymanski, die op huurbasis (met optie tot koop) overkomt van Dinamo Moskou. Slot is uiteraard blij met de versterking. "Het prettige is dat hij op meerdere posities kan spelen. Hij kan op 10 spelen en op beide buitenkanten. Ik denk zelfs dat als Orkun (Kökçü, red.) een keer niet kan spelen, dat Sebastian zelfs op die positie kan spelen, als hij straks fit is. Hij heeft lang niet heel goed kunnen trainen."

Met het binnenhalen van de Poolse middenvelder is Feyenoord allesbehalve klaar op de transfermarkt. Er moeten nog minimaal twee linksbacks en een spits worden aangetrokken. "We hadden gehoopt iets verder te staan als het gaat om het aantrekken van nieuwe spelers. Daar wordt wel keihard aan gewerkt. We verwachten ook dat we er meerdere spelers bij gaan krijgen. Bij een topclub is het heel normaal om posities dubbel bezet te hebben. Als Danilo geblesseerd zou raken, zouden we niet eens meer iemand hebben voor in de spits." Feyenoord is volgens diverse media dicht bij de komst van Santiago Giménez, maar Slot wil nog niet op de naam van de Mexicaanse spits ingaan.