Opstelling van Feyenoord bekend: Trauner ontbreekt; Benita krijgt de kans

Zondag, 24 juli 2022 om 16:17 • Jordi Tomasowa

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord voor het oefenduel met Olympique Lyon bekendgemaakt. Orkun Kökcü keert terug in de basis. De middenvelder moest eerdere oefenwedstrijden van de Rotterdammers nog aan zich voorbij laten gaan vanwege een blessure. Daarnaast heeft Slot ook een basisplaats ingeruimd voor jeugdspeler Mimeirhel Benita. Feyenoord en Olympique Lyon trappen om 16.45 uur af in De Kuip.

Gernot Trauner ontbreekt in de achterhoede vanwege blessureleed. De verdediger wordt in de achterhoede vervangen door Lutsharel Geertruida, die in het centrum een koppel vormt met Marcos Senesi. Op de backposities krijgen Marcus Pedersen en de achttienjarige Mimeirhel Benita de kans om zich aan Slot te laten zien.

Het middenveld van Feyenoord wordt gevormd door Jens Toornstra, Fredrik Aursnes en Kökcü. Kersverse aanwinst Sebastian Szymanski zit bij de selectie en kan mogelijk als invaller tegen Lyon zijn officieuze debuut maken. In de voorhoede krijgt Patrik Walemark de voorkeur boven Alireza Jahanbakhsh. De aanval van de Rotterdammers wordt gecompleteerd door Danilo en Javairô Dilrosun.

Opstelling Feyenoord: Bijlow, Pedersen, Geertruida, Senesi, Benita; Aursnes, Toornstra, Kökcü, Walemark, Danilo, Dilrosun