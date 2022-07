Scorende Dessers ziet Brugge na spektakelstuk toch aan langste eind trekken

Zondag, 24 juli 2022 om 15:42 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:56

Club Brugge heeft zondagmiddag in blessuretijd afgerekend met Racing Genk. Beide ploegen leken genoegen te nemen met een puntendeling, maar Andreas Skov Olsen bezorgde de regerend landskampioen in extremis toch nog de volle buit: 2-3. Cyriel Dessers bracht Genk in de eerste helft nog langszij met een knappe treffer. Hij kon zijn ploeg echter niet behoeden voor een late nederlaag.

Bij Club Brugge waren er basisplaatsen voor de Nederlanders Noa Lang, Ruud Vormer en Bjorn Meijer, terwijl blikvanger Charles De Ketelaere afwachtend van een mogelijke transfer naar AC Milan niet bij de selectie zat. Genk-trainer Wouter Vrancken posteerde Dessers bij de bezoekers in de punt van de aanval en had ook een plek in de basiself ingeruimd voor voormalig Willem II’er Mike Trésor Ndayishimiye.

Club had als regerend landskampioen in de eerste twintig minuten niks in te brengen tegen een goed voetballend Genk. De thuisploeg mocht doelman Simon Mignolet bedanken dat men niet binnen een mum van tijd tegen een 0-4 achterstand aankeek. De eerste grote kans was na een fraaie combinatie met Dessers voor Junya Ito, waarna de Belgische sluitpost ook handelend moest optreden bij doelpogingen van Patrik Hrosovsky en Luca Oyen. Club werd totaal overrompeld en kwam met de schrik vrij toen ook Dessers tot twee keer toe op Mignolet stuitte.

Tegen alle verhoudingen in was het halverwege de eerste helft Club dat eigenlijk uit het niets op voorsprong kwam. Andreas Skov Olsen werd gevonden op de rand van het zestienmetergebied en verschalkte doelman Maarten Vandevoordt met een geplaatst schot via de binnenkant van de paal: 1-0. Na een klein half uur was er toch de verdiende gelijkmaker. Ditmaal liet Dessers Mignolet wel kansloos door op een voorzet van Daniel Muñoz slim voor zijn directe tegenstander te kruipen: 1-1.

Racing Genk kwam na rust ijzersterk uit de kleedkamer, want binnen twee minuten was de voorsprong voor de bezoekers een feit. Na een vlotlopende aanval vond Ito met een voorzet op maat Trésor Ndayishimiye, die vogelvrij kon binnenlopen. Club knokte zich in het tweede bedrijf echter terug in de wedstrijd. Nadat Jutglà de bal slim breed legde op Hans Vanaken kon de aanvoerder simpel afwerken: 2-2. De thuisploeg wilde doordrukken, maar zag eerst Jutglá nog de paal treffen. In blessuretijd greep Club alsnog de volle buit. De bal ging op de penaltystip na een duw van Joseph Paintsil tegen Clinton Mata in het zestienmetergebied. Waar invaller Cyle Larin vanaf elf meter faalde, schoot Skov Olsen de rebound wel feilloos binnen.